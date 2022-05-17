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社會 社會焦點 保障人權

拐少女上車強吻摸胸！惡男辯「沒有進一步」求輕判下場曝

▲桃園市陳姓男子在某宮廟擔任宮主，於2019年2月至6月間，以幫14歲少女「清身體」為由，卻兩度在廟方小房間內撫摸其胸部與親吻嘴巴等強制猥褻行為。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台南一名徐姓男子去年2月對一名少女強制猥褻得逞，未料落網後驚見他竟然前科累累。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台南報導

台南一名徐姓男子去年2月行經新市區民權路與光明街口時，在路口發現少女花花（化名）正等紅燈準備過馬路，先是把花花拐上車後，再趁機把花花載往偏僻的地方，壓制住花花的手腳，不顧花花掙扎表示「我不能呼吸了」等語，強吻得逞。台南地院審理後，更發現徐男前科累累，曾犯下多次相關案件，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處徐男有期徒刑3年6月。

判決書指出，徐男去年2月中午騎乘腳踏車行經民權路與光明街口時，突然在路口發現正準備要等紅燈過馬路的花花，他立即上前搭訕花花，並佯稱可以載花花前往目的地，藉此將花花載往偏僻的小廟。

徐男眼見四下無人，當即色心大起，在壓制住花花的手腳後，就開始強吻花花，不顧花花多次表示，「不要、我不能呼吸」等掙扎，強行對花花上下其手得逞，所幸花花最後自行逃離，緊急報警處理。

徐男於應訊時坦承一切罪刑，而法官也勘查相關證據後指出，花花在成功逃離後，曾打給閨蜜哭訴，可見其證述為真。

不過徐男的辯護人也為其辯護，徐男僅有違反花花意願，強吻花花，沒有再有進一步強制性交行為，造成危害算輕，且他也在無其他外力介入的情形下，主動停止強制猥褻行為，惡性非重大，希望法官能從輕量刑。

但法官卻認為徐男停止強制猥褻行為，無非就是因為自身性慾以獲得滿足，如果徐男有進一步進行強制猥褻行為，就應受到更嚴厲的制裁，不能以此做為減輕刑度的理由。

至於檢方將徐男起訴時，認為徐男「明知」花花為未滿14歲之未成年人，但案發當時花花已滿13歲，從外觀上確實難以訂定花花是否未滿14歲，認為檢方起訴意旨有誤。

法官指出，徐男為滿足一己私慾，誘騙花花至偏僻處對她強制猥褻得逞，除侵害花花的性自主權外，更嚴重危害花花的身心健康發展，且經查徐男自2004年起，就有因強制猥褻未滿14歲女子而入獄的紀錄，出獄後還在2014年因性騷擾案件而被判刑入獄，徐男多次犯罪均為同類案件，對社會造成危害非輕，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處徐男有期徒刑3年6月。

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