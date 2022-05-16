最紓壓的身心靈活動在台東　自然醒慢活祭春季號落幕

▲自然醒慢活祭春季號落幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東身心靈休閒美學品牌活動《自然醒慢活祭》，春季號療癒工作坊活動已於上周末(5月14、15日)在鹿野高台饗嚮台東遊客中心正式落幕，一連2日包含香草植物互動、自然茶席、聽茶、走路禪、花精情緒、按摩紓壓等豐富課程，在短暫的週末假日讓身心靈獲得真正的放鬆。夏季號則將於6月在海岸線接續登場，歡迎對身心靈有興趣或需求的臺東鄉親及全國民眾報名。

台東縣政府社會處表示，春季號活動主題為《花草茶香的鼻尖紓壓》，強調「嗅覺療癒」，以芳療、花草茶香、植栽等為課程主要內容，與《自然醒慢活祭》獨特藝術風格的場地布置，讓民眾在課程中享受被自然植物氣息環繞及視覺療癒帶來的放鬆感。

一連2天工作坊邀請來自當地或東漂的專業講師帶領學員們體驗，14日第1堂課香草植物・靈魂香氣由講師張逸葦Iris帶領，讓民眾體驗與香草植物互動，認識自己的內在特質；第2堂春漾・自然茶席及第3堂課聽茶・大地脈動，由鹿野紅烏龍品牌「女兒不懂茶」林廷瑀與月牙樂團許嫚烜及身心療癒師施如君親自授課，打開感官之茶香體驗或透過音律連結，傾聽生命純淨本然的聲音，參與課程民眾分享身心像茶葉般舒展開來，打開內心與自然的連結，直呼療癒課程像是一場探索之旅。

第2天上午課程走路禪 x 生日密碼，由身心靈講師彭力妍Kavya帶領民眾認識自己的生命靈數特質；下午花精情緒・芳香噴霧則由講師王毓惠帶領民眾DIY專屬的豐盛魔法芳香噴霧；最後一堂課兩兩按摩紓壓芳心好美芳療師吳秀珍Nicole，運用芳香療法結合按摩，教授學員們實用的按摩紓壓技巧，在日常生活中也能隨時幫自己或家人放鬆肌肉、緩和情緒。

《自然醒慢活祭》春季號系列活動於縱谷線鹿野鄉畫下完美句點，夏季號將於6月在海岸線接續登場，首波推廣活動預計6月18日將於加路蘭遊憩區舉辦日出海洋 晨曦瑜珈，希望號召近百位熱愛慢活的朋友們，在專業瑜珈講師帶領下透過肢體的伸展在清晨中甦醒，活動免費線上報名，名額有限，歡迎至官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/TaitungSpiritFestival)或活動IG (https://www.instagram.com/taitungspiritfestival/)報名查詢 。