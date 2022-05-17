LIVE／北市＋9772！柯文哲視察台大防疫急門診　明啟用「日篩800人」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日公布，全台新增6萬5794例本土確診，另增38例死亡，個案分佈以新北市1萬8400例最多，其次是桃園市1萬184例，台北市則佔9772例。面對台大防疫急門診將於18日正式上線，台北市長柯文哲17日下午前往現場視察，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，新增6萬5794例本土病例，個案分布為新北市1萬8400例、桃園市1萬184例、台北市9772例、高雄市4979例、台中市4770例、台南市2844例、新竹縣2105例、基隆市1917例、彰化縣1613例、屏東縣1536例、宜蘭縣1481例、花蓮縣1200例、苗栗縣1129例、新竹市1124例、南投縣614例、雲林縣581例、嘉義縣556例、台東縣405例、嘉義市345例、澎湖縣146例、金門縣81例、連江縣12例。

台北市衛生局16日宣布，為增加採檢量能，與台大醫院合作於台大醫學院體育館設置防疫急門診，將於5月17日試營運，18日正式啟用，服務時間自上午9時至中午12時、下午1時30分至4時30分，預估每日服務800人次，現場規劃入口為徐州路，採二線採檢，完成採檢後由林森南路離開。

針對台大防疫急門診即將上線，台北市長柯文哲17日下午前往現場視察，並預計在會後接受媒體訪問。

▼台北市長柯文哲，圖為中正紀念堂防疫急門診。（圖／北市府提供）