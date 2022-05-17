海巡署南部分署+屏東大仁科技大學　推動琉球海洋驛站認養

▲海巡署南部分署攜手大仁科技大學，推動琉球海洋驛站認養 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署於5月16日與大仁科技大學簽訂《琉球海洋驛站認養契約》；南部分署表示，期藉由與大專院校簽訂海洋驛站認養契約，加入青年學子的創意及活動力，共同推廣「海洋保育及教育」與「海域遊憩安全」議題。

海洋委員會配合行政院「向海致敬」政策，於2021年6月由海洋委員會海巡署完成12處海洋驛站設置，作為推廣海洋教育之重要場所，其中「琉球海洋驛站」是目前全臺唯一的離島海洋驛站，位於素有「海龜故鄉」美稱的小琉球島上，故以海龜為特色打造主題展館，使到訪民眾皆可增加海洋科普相關資訊。



大仁科技大學近幾年積極推動小琉球在地環境教育，配合屏東縣政府「刺網實名制」、「潛海戰將 環保艦隊」及「海洋污染演練」等海洋保育工作推廣與執行，這次認養琉球海洋驛站，除了協助團體導覽工作外，未來將在此處辦理更多元化海洋教育展覽等相關活動，另也強化空間及陳列設備維護，提供舒適、寬敞的環境迎接民眾的到訪。

南部分署表示，在高雄及屏東地區共有「興達、鼓山、琉球及興海」4處海洋驛站；疫情期間，相關驛站開放訊息都會公布在臉書粉絲專頁上，民眾可上網搜尋及追蹤最新消息。