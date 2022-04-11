韓艦艇入澎湖海域搜救遭批喪權辱國　海巡署：韓方向我申請獲准

▲獅子山籍共和國「KYOTO」貨輪7日於澎湖烏崁漁港外遇險，海巡署表示韓方已透過韓國搜救協調中心(RCC)向我申請獲准，將依照我國救援規畫執行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

獅子山籍共和國「KYOTO」貨輪日前於澎湖烏崁漁港外遇險，6名韓籍船員失聯，韓方也派「KCG-3012」、 「D-01」等2艘救難艦船到我方海域共同實施搜救，但也引外界質疑「自願放棄事涉主權之海域管轄權嗎？真是顏面掃地！」對此，海巡署11日表示，韓方行動是透過韓國搜救協調中心(RCC)向我申請獲准，全程均依照我國救援規畫執行。

中華戰略學會研究員張競日前痛批，澎湖水道海域是屬我國所劃設領海基線向內之內水水域，其性質與我境內領土基本性質相同，請問容許他國政府執法船舶進入我內水水域值勤，「如此門戶洞開讓他國艦艇如入無人之境，難道是我國自願放棄事涉主權之海域管轄權嗎？」

▼海巡署執行搜救。（圖／記者黃宥寧翻攝）

海巡署表示，我國國搜中心7日接獲韓國搜救協調中心(RCC)申請，基於人道救援考量，同意韓方派遣「KCG-3012」及 「D-01」等兩艘救難艦船至我方海域共同實施搜救，全程均依照我國救援規劃執行。

對於張競加碼質疑「未來若是中國大陸搜救船是否也會放行？」海巡署指出，依據兩岸人民關係條例大陸船舶應經許可後始得進入，交通部航港局為遂行搜救任務，訂有「大陸船舶進入我方限制或禁止水域拖救遇險船舶申請作業程序」，陸方如有救援遇險船舶實需，可向航政主管機關交通部航港局申請，經審核同意後，在不妨礙我方安全狀況下，進入我方限制或禁止水域共同實施搜救，今年我方也曾同意陸方派船進入我水域共同執行搜救作業共有2案。

▼海巡署表示，人道救援為普世價值，過往也不乏有台日、台菲及兩岸等跨國共同搜救經驗。（圖／記者黃宥寧翻攝）



海巡署強調，人道救援為普世價值，過往亦不乏有台日、台菲及兩岸等跨國共同搜救經驗，本案由我方整合韓國艦船能量實施搜救任務，除展現我國搜救實力外，亦展現我國在整合跨國能量落實人道救援之貢獻與決心。