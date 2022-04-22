台船承造海巡署第二艘4000噸級巡防艦　「新竹艦」今辦交艦典禮

▲海洋委員會海巡署艦隊4000噸級巡防艦「新竹艦」。（圖／台船公司）

本報訊

台灣國際造船股份有限公司（台船公司）替海洋委員會海巡署艦隊分署，建造4艘4000噸級巡防艦「新竹艦」。今（22）日於台船高雄廠舉行交艦典禮，由海洋委員會李仲威主任委員及台船公司鄭文隆董事長共同主持。此艦依「海洋委員會海巡署艦船艇命名基本原則」得名，將於交艦後配置「北部地區機動海巡隊」。





▲接贈船模儀式，左起台船公司鄭文隆董事長、海洋委員會李仲威主任委員、海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊林志明隊長。（圖／台船公司）

「新竹艦」是海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」中，委託台船公司建造4艘4000噸級巡防艦中的第二艘。新竹艦滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力10000浬，並配有3組射程120公尺的高壓水砲，可當成海巡單位執行任務時的重要配備。新竹艦同時配有專業醫療設備，規格同野戰醫院等級，全艦也可做為醫療救護船。甲板上的直升機起落設施，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上救援有極大助益。船艦主要裝備除主推進系統外，也有前後輔助側推進器以及穩定翼等系統，可提高靠泊操控性及減少航行時船體橫搖。艦這些設計可協助海巡人員在惡劣天候執行危險任務。外觀上舷側漆上「TAIWAN」字樣，提高艦艇辨識度，也代表中華民國臺灣。

▲台船公司鄭文隆董事長致詞。（圖／台船公司）

台船公司也配合政府「國艦國造」政策，除「嘉義級」巡防艦四艘統包案外，也在基隆廠區建造100噸級巡防救難艇15艘，和1000噸級巡防艦6艘。其中1000噸級巡防艦輪控系統更是取得財團法人中國驗船中心(CR)型式認可。證明台船不只精進船艦設計與建造技術，也在智慧船舶發展投注大量心力。

▲台船公司鄭文隆董事長致詞。（圖／台船公司）

未來，台船公司將整合現有企業管理資訊系統，確保國艦國造的品質與維保服務。有效帶動國內相關產業之就業市場，培養造船業優秀人才。作為「國艦國造、國輪國造」政策的重要推手，戮力在技術及品質上精進，作為國防及造船業的後盾，不負國人對台船公司的期待。

▲台船承造海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級巡防艦「新竹艦」交艦典禮貴賓合影。（圖／台船公司）