確診地圖曝「3縣市＞13萬例」　全台累計狂飆！超過86萬人染疫

網搜小組／黃品臻報導

今（17）日國內新增6萬5794例本土個案、新增38死，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過3.1萬例。

▲新北市累計確診數突破30萬人。（圖／翻攝自疾管署，點圖可放大）

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今日新增6萬5794例本土病例，全國22縣市均有病例，分別是新北市1萬2483例、桃園市1萬0184例、臺北市9,772例、臺中市4,770例、高雄市4,979例、臺南市2,844例、基隆市1,917例、新竹縣2,105例、宜蘭縣1,481例、彰化縣1,613例、屏東縣1,536例、花蓮縣1,200例、苗栗縣1,129例、新竹市1,124例、南投縣614例、雲林縣581例、嘉義縣556例、臺東縣405例、嘉義市345例、澎湖縣146例、金門縣81例、連江縣12例。

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，台北市、新北市、桃園市均超過13萬例（見下列紅字）；澎湖縣、金門縣、連江縣則守在千例之內（見下列藍字）。

深咖啡色：有6縣市

基隆市3萬1403例

台北市14萬8194例

新北市31萬0006例

桃園市13萬3445例

台中市5萬0694例

高雄市4萬5210例

次深褐色：有5縣市

新竹縣1萬8456例

屏東縣1萬3155例

台南市2萬7197例

宜蘭縣1萬8574例

花蓮縣1萬4858例

橘色：有5縣市

新竹市1萬0774例

苗栗縣8468例

彰化縣1萬2734例

雲林縣7536例

南投縣4839例

淡橙色：有5縣市

台東縣4447例

嘉義縣4278例

嘉義市2855例

澎湖縣979例

金門縣772例

淡黃色：有1縣市

連江縣193例

從今年1月1日至今，全台累計已有86萬9097人染疫，其中新北市累計病例數最多，共計31萬0006例。

另外，稍早在疫情記者會中，有媒體提問指出，連續6天新增確診數皆破6萬，是否已經達到頂峰？對此指揮中心指揮官陳時中表示，想現在這樣判定恐怕太樂觀，還要再觀察幾天才能比較清楚。