確診地圖曝「3縣市＞13萬例」　全台累計狂飆！超過86萬人染疫

網搜小組／黃品臻報導
今（17）日國內新增6萬5794例本土個案、新增38死，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過3.1萬例。
▲新北市累計確診數突破30萬人。（圖／翻攝自疾管署，點圖可放大）
今日新增6萬5794例本土病例，全國22縣市均有病例，分別是新北市1萬2483例、桃園市1萬0184例、臺北市9,772例、臺中市4,770例、高雄市4,979例、臺南市2,844例、基隆市1,917例、新竹縣2,105例、宜蘭縣1,481例、彰化縣1,613例、屏東縣1,536例、花蓮縣1,200例、苗栗縣1,129例、新竹市1,124例、南投縣614例、雲林縣581例、嘉義縣556例、臺東縣405例、嘉義市345例、澎湖縣146例、金門縣81例、連江縣12例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，台北市、新北市、桃園市均超過13萬例（見下列紅字）；澎湖縣、金門縣、連江縣則守在千例之內（見下列藍字）。
深咖啡色：有6縣市
基隆市3萬1403例
台北市14萬8194例
新北市31萬0006例
桃園市13萬3445例
台中市5萬0694例
高雄市4萬5210例
次深褐色：有5縣市
新竹縣1萬8456例
屏東縣1萬3155例
台南市2萬7197例
宜蘭縣1萬8574例
花蓮縣1萬4858例
橘色：有5縣市
新竹市1萬0774例
苗栗縣8468例
彰化縣1萬2734例
雲林縣7536例
南投縣4839例
淡橙色：有5縣市
台東縣4447例
嘉義縣4278例
嘉義市2855例
澎湖縣979例
金門縣772例
淡黃色：有1縣市
連江縣193例
從今年1月1日至今，全台累計已有86萬9097人染疫，其中新北市累計病例數最多，共計31萬0006例。
另外，稍早在疫情記者會中，有媒體提問指出，連續6天新增確診數皆破6萬，是否已經達到頂峰？對此指揮中心指揮官陳時中表示，想現在這樣判定恐怕太樂觀，還要再觀察幾天才能比較清楚。
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