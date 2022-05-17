亞太航空運量恢復30％！各機場面臨「前三大挑戰」曝光

▲各國政策逐漸轉為與新冠病毒共存，國際航空運量也有所恢復。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國際機場協會亞太區（Airports Council International Asia-Pacific）第33屆理事會今（17）日於新加坡舉行，桃園機場公司也出席該會議，會中討論COVID-19疫情現況、機場淨零排放、及智慧機場等議題。目前亞太區運量較疫情前恢復30％。

桃機公司總經理但昭璧今日以理事身份出席ACI亞太區理事會，理事會秘書長Baronci分析，目前亞太區整體運量平均較疫情前恢復了30％，不過各國機場仍然遭遇許多挑戰，前三項為健康文件檢查46％、人力資源限制21％、機場端Covid檢測12％等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼桃機公司總經理但昭璧今日以理事身份出席ACI亞太區理事會。（圖／桃機）

但昭璧在會議中建議，ACI可以提出對於國際旅客之一致性管制與檢疫措施的建議，用以提供各國政府參考，消除旅客的疑慮和困擾，重振旅客對航空旅行的信心，提升國際旅行的意願。

總經理在會中指出，針對機場淨零排放，建立排放清冊是一個好的方法，推動機場智慧化將可有效協助機場達成減碳之目標。藉由數位科技，機場管理者可更有效率地管理作業、調度資源，相關減碳措施也可同時進行更有效的實施與監控。