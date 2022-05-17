快訊／今本土+65794「新北18400例最多」　14縣市確診破千

新竹縣17日新增2105例新冠肺炎本土確診案例，分別為1079位男性和1026位女性，年齡0-92歲，12歲以下300人，65歲以上100人，多數為18-64歲青壯年，約佔76%。無症狀者1859人，約佔88%。新竹縣今起開設加強型防疫旅館36間房來服務無法在家的確診民眾，優先提供給無症狀和獨居長者，或懷孕35週內的婦女。