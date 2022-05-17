快訊／今本土+65794「新北18400例最多」　14縣市確診破千

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增65794例本個案，其中以新北18400例最多，其次依序為桃園10184例、台北9772例、高雄4979例、台中4770例、台南2844例和新竹縣2105例等。
今日新增65,794例本土病例，為31,827例男性、33,947例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(18,400例)、桃園市(10,184例)、臺北市(9,772例)、高雄市(4,979例)、臺中市(4,770例)、臺南市(2,844例)、新竹縣(2,105例)、基隆市(1,917例)、彰化縣(1,613例)、屏東縣(1,536例)、宜蘭縣(1,481例)、花蓮縣(1,200例)、苗栗縣(1,129例)、新竹市(1,124例)、南投縣(614例)、雲林縣(581例)、嘉義縣(556例)、臺東縣(405例)、嘉義市(345例)、澎湖縣(146例)、金門縣(81例)、連江縣(12例)，相關疫情調查持續進行中。
▲5/17新增病例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、18例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月15日，死亡日期介於5月3日至5月15日。
指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，為17例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家為美國3例、調查中36例，入境日介於今年5月3日至5月16日。
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
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