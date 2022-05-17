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今日截止！出版社陸續表態退出書展　童書類佔大宗：忍痛放棄

▲▼出版社表態退出台北國際書展。（圖／Facebook／從小天下看大未來）

▲出版社表態退出台北國際書展。（圖／Facebook／從小天下看大未來）

記者林育綾／台北報導

台北國際書展將於6/2-7如期舉行，由於本土疫情持續嚴峻，關於續辦也在近日引發各界討論。目前已有不少出版社率先在社群表態退出書展，包括天下雜誌、康健、親子天下、尖端、小光點、小兵、小魯等，這些出版社多以童書、親子類圖書為主軸，多半是考量兒童現在還沒有疫苗可施打，為了保護讀者健康及多方考量而「忍痛放棄」。

「台北國際書展」在先前調查出版社意願，有超過5成5出版社希望停辦或延辦，不過文化部及書展基金會考量書展已經在國際上缺席2年，加上中央流行疫情指揮中心並未停止大型活動，因此在研商後，13日宣布持續辦理，並提到在力所能及的範圍，將自行負擔退還3成展位費給退展者，提醒有意退展者，必須在5月17日下午6點前書面正式告知退展，逾時則不再處理。

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不過消息一出也引發各界議論，針對書展持續辦理的後續爭議，多位立委也在昨（16）日於立法院提出質詢，其中立委王婉諭表示，書展續辦問題確實應該提前規劃配套措施，而不是拖到5月中才公布，然後在短短4天內就要廠商決定要不要參加，或是要退展，這實在太過倉促，認為主管機關這部分應該要檢討。

▲▼ 防疫武漢肺炎，台北國際書展延期至5/7-12舉行。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

▲今年台北國際書展續辦引發討論。（資料圖／翻攝自台北國際書展臉書）

今（17）日為退展申請截止日，目前已有部分出版社陸續表態將退出書展，包括天下雜誌、康健、親子天下、尖端、小光點、小兵、小魯、聯經、臺灣麥克、風車、東方、維京、麗文／巨流⋯等，尤其以童書、親子類圖書為主軸的出版社，多半是考量兒童族群目前還沒施打疫苗，為了顧及親子族群健康，因此「忍痛放棄」；還有出版社表示，現在很多人確診隔離，人力上也無法支援書展，也評估此次書展買氣恐受到疫情影響，因此選擇退出，改以自辦線上書展並祭出優惠來吸引讀者支持。

針對退展只退回3成的展位費，書展基金會先前說明，除了過去2年書展停辦的例外，所有在書展舉辦的情況下，參展者在參加過展位圈選會後再退展的情況，並無法退還展位費。但考量今年疫情變化的特殊背景，文化部及基金會做了許多討論，但貿協的場租早已支付，無從退款，而基金會也是出於特別情況服務出版同業立場，在力所能及的範圍，所以自行負擔退還3成展位費給退展者。

文化部政務次長李靜慧也在昨日說明，書展一直都是朝續辦的方向前進，但承認關於調查，「是我們用語表達上不夠精確」，調查也是期望先了解出版社和廠商擔心的事情，並在後續的行政上做出因應和提供相關資源。

而此次也有業者表態「支持書展續辦」，由於書展基金會已將租金支付給世貿展館，若要延期，僅剩7月及11月有空檔，不過7月已經有「台北國際童書展」，若是在11月，又會與2023年2月的台北國際書展太接近，而國際書展通常需要1年以上的企劃、邀約、商議等籌備期，因此「延辦」的可行性很低，無論做出何種決定，都是艱難的決定。

至於目前多少業者退展？書展基金會表示，由於退展申請至今日下午6點截止，還需要時間統計，若有相關問題，日後將由文化部統一回覆。

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