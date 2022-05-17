兒童不明肝炎增至450例　狠奪12命！英專家曝「這年齡層」病例最多

▲全球至少20國通報兒童不明肝炎病例。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者吳美依／綜合報導

根據世界衛生組織（WHO）及歐洲疾病預防控制中心（ECDC）最新資訊，全球20國通報450起「兒童不明肝炎」病例，並且已經釀成12死。英國衛生安全局（UKHSA）持續呼籲家長注意相關症狀，醫師指出，「幾乎所有病例都發生在10歲以下兒童身上，而大部分病例年齡介於3-5歲。」

科學家研判，主要病因可能是F41型腺病毒引起。WHO全球肝炎計畫負責人伊斯特布洛克（Philippa Easterbrook）表示，「目前，主要假設仍與腺病毒有關，而考慮到新冠病毒扮演的角色也很重要，不論是合併感染（co-infection），或者過去的感染。」相關檢測也顯示，大約70%病例的腺病毒篩檢結果呈陽性，18%新冠檢測結果呈現陽性。

英國衛生安全局（UKHSA）專家表示，大多數罹病兒童先前都很健康，只有極少數病例與另一種肝炎有關，「這意味著，即使你的親友感染肝炎，孩子的幼兒園或學校出現病例，你的孩子罹患肝炎的風險依然很低。」

該機構醫師錢德（Dr Meera Chand）也說，研究團隊持續嚴格調查中，「我們持續提醒每個人警覺肝炎跡象，尤其是黄疸，看看眼白部分是否呈現黃色。」