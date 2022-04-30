「兒童不明肝炎」調查報告出爐！臨床症狀與新冠超像　可能病因曝

▲美國CDC認為。兒童不明肝炎可能是腺病毒所致。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

歐美近期陸續出現原因不明的嚴重急性兒童肝炎，造成17人需要肝臟移植、1人死亡，就連鄰近的日本也出現疑似病例。已有6州出現十多宗病例的美國，29日發布了一份疾病管制與預防中心（CDC）的調查結果，公開了兒童不明肝炎的臨床症狀與可能病因。

據CNN報導，美國CDC分析了阿拉巴馬州自2021年10月1日起的9宗病例後，發現患有不明肝炎的兒童，症狀與新冠症狀有所重疊，他們入院前最常見的症狀為嘔吐和腹瀉，部分患者還出現上呼吸道症狀。入院時，大多數患者都有肝臟腫大、黃疸和眼睛發黃等症狀。

▲歐美最近驚爆多宗兒童不明肝炎病例，其中6名重症患者更已進行肝臟移植。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

阿拉巴馬州是美國首次發現病例的地區，不過這些患者都來自州內的不同地區，也沒有流行病學聯繫。CDC報告顯示，這些患者的年齡介於2至5歲不等，而且整體而言，他們都被認為是健康、沒有顯著共病症（comorbidity）、未感染新冠肺炎，也沒有免疫系統缺陷的人群。

由於所有患者的A、B、C型肝炎病毒檢測結果均為陰性，因此實驗室排除了患者感染兒童肝炎的原因，不過所有患者體內都有腺病毒（adenovirus）的蹤影。腺病毒是一種常見的病毒，它可在人與人之間傳播，主要由糞便傳播到口腔，並能導致一系列疾病。

▲腺病毒是常見的病毒，它可在人與人之間傳播，主要由糞便傳播到口腔。（圖／翻攝自維基百科）

CDC認為，兒童不明肝炎可能是腺病毒所致。醫界目前還沒有針對兒童的腺病毒疫苗，而且美國兒科學會（AAP）指出，腺病毒往往停留在物體表面，酒精和乾洗手液對它們不起作用，「因此與咳嗽和打噴嚏的人保持距離、教導孩子在咳嗽或打噴嚏時以袖子掩住口鼻，並用肥皂和水徹底洗手是最好的預防方式」。