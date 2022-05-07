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美國「兒童不明肝炎」增至109例　5童喪命！CDC：與新冠疫苗無關

▲▼兒童,小孩,住院。（圖／CFP）

▲全球至少20國出現兒童不明肝炎。（示意圖／CFP）

記者吳美依／編譯

美國疾病管制與預防中心（CDC）於6日表示，該國累計109起「兒童不明肝炎」病例，其中5人死亡，14人需要肝臟移植。傳染病科副主任巴特勒（Dr. Jay Butler）表示，「絕大多數」罹病孩童不符合新冠疫苗接種資格，因此疫苗「似乎與這些病例無關」。

《路透社》報導，巴特勒表示，美國在過去7個月內、於25州及地區出現109起兒童不明肝炎病例，大約一半患者也感染了某類型的腺病毒（adenovirus），也就是造成一般感冒的病毒。

CDC數據指出，與疫情前相比，兒童嚴重肝病的整體發病率並未上升。巴特勒表示，與此類腺病毒相關的病例，幾乎都與免疫功能低下兒童有關，但在最初通報病例中，又有許多患者沒有免疫功能低下狀況。

▲▼美國賓州、美國疫情、5到11歲兒童接種新冠疫苗、兒童疫苗。（圖／路透）

▲CDC排除兒童不明肝炎與新冠疫苗有關的可能性。（圖／路透）

CDC更新全國疾病警報，並且正與歐洲相關部門合作，調查新冠感染是否有所影響，或者是否涉及接觸其他病原體、藥物及動物，以了解確切感染原因。

世界衛生組織（WHO）本周稍早表示，全球20國發現至少228起兒童不明肝炎病例，另有50多例仍在調查中，目前累計4死。但是，該機構也排除了在全世界造成大流行的可能性。

全球20國「兒童不明肝炎」增至300例　WHO：不會造成大流行

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