51醫護確診被召回「傳護理師不敢快篩」　陳時中：沒篩就沒確診

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情爆發，醫療逐漸崩潰。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳在臉書貼出一位護理師的私訊截圖，指出疫情中醫療正在崩潰，護理人員大量確診，最後為了不讓醫療崩盤，現在很多都不願意快篩了。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「沒有篩就沒有確診」，直言該說法未被證實。

從陳玉鳳貼出的訊息截圖中可以看到，一位護理師表示這波疫情重創整個醫療院所，是她執業以來看過最慘重的。「從醫院發生第一個案例，一個星期的時間，我們全院200多位病人被感染。而且，醫護人員全部感染。」

不過她說，儘管醫護人員都生病還是都上班，形成「確診護士顧陽性病人」的情況。不過政府規定居家隔離的政策卻讓院方跳腳，因為隔離地址只能固定一個，讓確診醫護嚴重短缺，「因為每個護士都有家庭、小孩，誰願意住醫院，誰願意顧確診者？」

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對此，除了陳時中表示「沒有篩就沒有確診」外，指揮中心醫療應變組副組長也補充，5月初與地方衛生局初步調查顯示，4/1至5/4共有51位醫療工作人員確診後被召回照顧確診者，但都是在與衛生局和網區指揮官申請同意後才回到職場，且51人都是在長照機構或照護機構服務，「大概是集中在有發生群聚的院所裡」。

另外，羅一鈞也說明，指揮中心已針對提前召回或提前返工的確診醫護提供獎勵津貼，回溯到4/1生效，確切有多少人符合資格？今天將與各區管中心和衛生局了解，明天再與國人做詳細報告。