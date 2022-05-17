　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆+1917！6歲以下幼童新增135人確診　3864人居隔24班停課

▲0516基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心17日公布國內本土病例新增6萬5794例，其中基隆新增1917例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1917例中，其中女性1035人、男性則有882人；若以年齡別以25-34歲最高，有331人占比17.27%，35-44歲次之，有324人占比16.90%，至於75歲以上的長者有63人、65-74歲有159人、6歲以下是135人。

▲0517基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌指出，本市居家隔離人數共計3864人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1513人，今天早上共計篩檢832人；基隆社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬8339人次。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治183人、空床52床，空床率22.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症45名、中症16名、輕症69名；部立基隆醫院，重症13名、中症18名、輕症9名；三總基隆分院，輕症9名；礦工醫院，輕症4名。

▲0517基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌說，全市高中以下校園停課資訊，部分班級停課的學校，包括高中職1校、國小11校及幼兒園4校，共計16校、24班；基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估4萬1785人，利用快速通道的有1萬2513人，有1萬7969人完成健康條件審核，符合資格已派案1萬3875人，另有4094人不符合資格。

▲0517基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

【更多新聞】

基隆設置全國唯一「機構型收治站」　20房40床收治住民降載分流

快訊／通緝犯進基隆看守所2天　突身體不適「送醫搶救不治」

基隆PCR+套餐擴大給藥　雙北市民湧現！林右昌：因應措施正確

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
Omicron肆虐！醫揭恐怖死亡率　曝1殘酷現實：別再輕敵
單車伯鬼切過馬路！「小貨車猛力撞上」慘死　恐怖影像曝
快訊／富邦產鬆口！　防疫險「3條件」可續保
中央系統有多慢？居隔單爆3成觸發失敗　5／1確診還沒收到
男歌手「命根子被貨車輾斷」！　消失4年驚人近況曝光
快訊／23歲重機騎士自撞電桿！　頭部重創慘死
東區10年名店月底熄燈！　網哭：吃超過10次
應徵特助淪性玩偶！　出差壓床淫喊：妳是我的
快訊／今本土+65794　14縣市確診破千！
快訊／今增38死！　本土6萬5794例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

居隔時焦慮失眠「解隔後不敢出門」　醫師：別無聊就大吃大喝

男生小便斗尿尿沒安全感？網曝「1招」潛規則：立即減壓

12星座「4舉動」　是對你早已「走心」的證明

尪吵架攤牌最愛前任！人妻「有疙瘩+學弟突表白」想離　網勸：母湯

傻眼！家人PCR陽性隔離剩1天出關　醫院突來電「沒確診」

成醫致力COVID-19婦幼專責照護　專責照護病房讓確診孕婦安心待產

強者友人「快篩竄出立體奶泡」　網驚問職業！一票苦主曝2原因

台首大傳將申請停辦　教部：尚未收到「優先維護教職員工生權益」

護理人員31K臨時工時薪168！　林右昌籲生力軍加入防疫工作

明1天內掉10°C！「南方雲系＋梅雨夾擊」連轟4天　暴雨熱區出爐

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

居隔時焦慮失眠「解隔後不敢出門」　醫師：別無聊就大吃大喝

男生小便斗尿尿沒安全感？網曝「1招」潛規則：立即減壓

12星座「4舉動」　是對你早已「走心」的證明

尪吵架攤牌最愛前任！人妻「有疙瘩+學弟突表白」想離　網勸：母湯

傻眼！家人PCR陽性隔離剩1天出關　醫院突來電「沒確診」

成醫致力COVID-19婦幼專責照護　專責照護病房讓確診孕婦安心待產

強者友人「快篩竄出立體奶泡」　網驚問職業！一票苦主曝2原因

台首大傳將申請停辦　教部：尚未收到「優先維護教職員工生權益」

護理人員31K臨時工時薪168！　林右昌籲生力軍加入防疫工作

明1天內掉10°C！「南方雲系＋梅雨夾擊」連轟4天　暴雨熱區出爐

土耳其為何反對芬蘭、瑞典加入北約？　外媒揭：總統恐另有目的

「把爸媽趕出去租屋」哥哥帶女友霸住　下場悲哀了！網反轟活該

嘉義縣大專就業機會整合　暑期工讀136名額報名將截止

居隔時焦慮失眠「解隔後不敢出門」　醫師：別無聊就大吃大喝

想靠存股錢滾錢？專家揭露「股利翻倍存股法」必勝標準

快訊／高雄1天2警受傷！警車追撞3車...他剛離開殯儀館頭部濺血

男生小便斗尿尿沒安全感？網曝「1招」潛規則：立即減壓

12星座「4舉動」　是對你早已「走心」的證明

帶柯基買早餐老闆笑「你有現包糯米腸了」　牠玻璃心碎炸出腰間肉

缺席議會遭傳確診　南投副議長「獻聲」：2度快篩陰性

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

0劑疫苗確診「4天後康復」　他怨1句...網戰翻

51醫護確診被召回「傳護理師不敢快篩」　陳時中：沒篩就沒確診

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

中重症+61！38人重症死「2人僅30多歲」

0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

護理師的求救文！　急診人間煉獄「每天重映」

更多熱門

相關新聞

香港或爆發第六波疫情！專家：曾感染仍會再染疫

香港或爆發第六波疫情！專家：曾感染仍會再染疫

香港確診病例已經連續18天徘徊於200至300餘例，未進一步下降，並出現數十人的餐廳群組出現群聚。對此，香港大學專家發文示警稱，這反映社區有隱形傳播鏈，加上放寬社交距離措施，很可能很快出現第6波疫情，2月時曾感染的人有機會再染疫。

屏東+1536　5歲以下確診累計904例

屏東+1536　5歲以下確診累計904例

確診者再感染風險低　3個月內可免除3+4或0+7居隔

確診者再感染風險低　3個月內可免除3+4或0+7居隔

居隔單亂象不斷　北市衛生局：中央有持續優化系統

居隔單亂象不斷　北市衛生局：中央有持續優化系統

雲林+506　已4家長照機構內集體染疫

雲林+506　已4家長照機構內集體染疫

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

他遭腰斬被問怎做愛　嫩妻回應超霸氣

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

男歌手「命根子被貨車輾斷」2度命危！消失4年現身

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面