基隆+1917！6歲以下幼童新增135人確診　3864人居隔24班停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心17日公布國內本土病例新增6萬5794例，其中基隆新增1917例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1917例中，其中女性1035人、男性則有882人；若以年齡別以25-34歲最高，有331人占比17.27%，35-44歲次之，有324人占比16.90%，至於75歲以上的長者有63人、65-74歲有159人、6歲以下是135人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計3864人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1513人，今天早上共計篩檢832人；基隆社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬8339人次。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治183人、空床52床，空床率22.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症45名、中症16名、輕症69名；部立基隆醫院，重症13名、中症18名、輕症9名；三總基隆分院，輕症9名；礦工醫院，輕症4名。

林右昌說，全市高中以下校園停課資訊，部分班級停課的學校，包括高中職1校、國小11校及幼兒園4校，共計16校、24班；基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估4萬1785人，利用快速通道的有1萬2513人，有1萬7969人完成健康條件審核，符合資格已派案1萬3875人，另有4094人不符合資格。

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