打3劑免隔離！他質疑「那入境為何要隔離」　鄉民曝暗黑真相

▲確診者同住家人，打滿3劑且快篩陰性，就不用居家隔離。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心宣布今（17）起0+7新制上路，即確診者同住家人打滿3劑且快篩陰性即可適用、得免居家隔離，政策一改再改引起許多網友反彈，就有網友指出，國內打3劑免隔離，但是國外回台的，就算打了3劑一樣要隔離，「只會幫保險業解套」，貼文一出掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「3劑免隔離，那回國隔什麼意思？」國內同居者打3劑疫苗就可以不用隔離，只需要自主防疫就好，但是國外回台灣的，即使打滿3劑疫苗，一樣要隔離，同樣都是打疫苗，處理方法卻不一樣，「每天寄簡訊，無不舒服按1，不回還要再撥電話，里長之類的每天還要打來煩，只會幫保險業解套是不是」。

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▲網友們認同原PO的話。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們感嘆水很深，「旅館業要賺啊」、「現在台灣比世界嚴重，回來隔離真的莫名奇妙」、「懲罰有錢出國玩 、國外工作探親的人啊」、「防疫旅館還沒賺飽啦」、「你突破盲點了」、「現在入境隔離根本笑死」、「過年那時候還要住貴得要命旅館」、「不要太不滿」。

不過，有網友表示，「預防新病毒吧」、「隔國外的突變種阿」、「國外的病株會不同啊」、「他們應該會說是防變種病毒」、「可以防不同的病毒株進來吧」。

指揮中心宣布，為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，並參考國外防疫政策，今天起調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。未打滿3劑疫苗者則維持3天居家隔離，之後再4天自主防疫。

▼最新4類對象隔離檢疫規定 。（圖／ETToday製表）