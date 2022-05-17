兇嫌長相曝！中國移民闖台灣教堂開槍1死5傷　FBI展開仇恨罪調查

▲警方公布大衛周（David Chou）長相。（圖／翻攝推特@traviscrice）



記者張靖榕／綜合外電報導

南加州橘郡（Orange County）台灣教堂15日發生槍擊案，造成台灣移民1死5傷。警方16日證實兇嫌身份為中國移民，並公佈其長相。據瞭解，兇嫌大衛周（David Chou）在拉斯維加斯擔任保全，因不滿中國與台灣的政治緊張，進而針對台灣人下手，FBI已朝仇恨犯罪（hate crime）方向展開調查。

綜合外電報導，大衛周於周日（15日）下午開車前往拉古納伍茲市的日內瓦長老教會教堂，先將大門鎖上後，對教堂內的信眾開槍，造成1死5傷慘劇。

▲大批警力在現場。（圖／路透）

警方指出大衛周在中國出生，後移民美國，犯案出於「政治動機」，由於長期不滿中國與台灣的緊張的政治局勢，對台灣人心生仇恨，因此特別針對該處教堂下手。警方表示在大衛周的車內找到相關仇恨台灣的證據，並指出兇嫌並不認識教堂內的台灣人。

大衛周在拉斯維加斯擔任保全人員，犯案後被警方以1項聯邦謀殺罪以及5項聯邦殺人未遂罪起訴；然而FBI根據犯嫌持有的證據以及針對的對象，認為本案有仇恨犯罪嫌疑，已朝此方向展開調查。

報導指出中國出生的大衛周多年以前已經移居美國，並在多個城市居住過。橘郡副警長霍拉克（Jeff Hallock）在記者會上指出，大衛周獨居在拉斯維加斯，他的妻子和小孩則居住在台灣。

霍拉克說大衛周年輕時也曾住在台灣，但並未受到歡迎，才會因此助長對台灣以及台灣人的不滿。