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高中以下能停課到學期末？　教育部3點回應了：可調整授課方式

▲疫情相關素材拍攝，新北市淡水區正德國中，校方今日以LINE家長群組及發放通知單放式，通知家長明日起(5/6)全校7.8年級生停課至5/12日，9年級生停至5/20日會考當天，無確診才能到校參加會考，停課期間學生採遠端線上教學▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲教育部表示，若造成課務運作上發生困難，學校可考量其運作量能調整授課方式。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許展溢／台北報導

立法院法制局建議「高中以下學校」宜直接停課至5月底或學期末，避免短期內反覆停課、復課，教育部今（15日）也做出三點回應，並強調，學校實施暫停實體課程人數增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可考量其運作量能調整授課方式。

教育部說明，第一，依指揮中心自5月8日起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，教育部同步自該日起針對校園實施授課方式進行調整，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，以及取消全校暫停實體課程之規定。

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教育部指出，第二，如學校實施暫停實體課程人數增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可考量其運作量能調整授課方式，並依教育部修訂之「全國高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引」，先行規劃同步、非同步、班級分組等彈性做法，以利未到校學生實施居家線上學習。另學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，學校可審酌個案情形，從寬認定給予防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

最後教育部強調，為顧及學生受教權及家長照顧等需求，本次校園調整防疫措是配合指揮中心因應疫情發展滾動修正，取消全校暫停實體課程之規定，會持續請學校落實各項防疫措施，以提供師生健康安全的就學環境，後續校園相關措施，仍將持續配合指揮中心及視疫情發展滾動評估修正。

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