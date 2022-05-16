NCC3侯選委員王正嘉、王怡惠、陳崇樹立院初審過關



▲立法院交通委員會16日審查3位 NCC新任委員王正嘉(左)、王怡惠(右)及陳崇樹。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



立法院交通委員會16日就行政院提名的NCC(通傳會)新任委員王正嘉、王怡惠及陳崇樹進行審查，3位均表示自己沒有政黨傾向，會獨立行使職權，以公正、專業、良知做獨立判斷，不會受主委陳耀祥影響。委員會決議無異議同意案審查完畢，結論提報院會公決，3位委員侯選人若經立法院會順利過關，將於8月1日正式上任。



NCC現任委員鄧惟中、孫雅麗、蕭祈宏任期即將於7月31日屆滿，行政院另提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹為新任委員，委員任期均自111年8月1日至115年7月31日止。



立院交通委員會16日進行3位人選審查會，多數立委關注其對《數位通傳法》研議、網路內容議題、華視新聞事件、《鏡電視》許可案、電信業合併案的看法，以及對委員獨立行使職權的認知與看法。3位委員均強調會獨立行使職權，以專業、良知做判斷。





▲NCC主委陳耀祥16日出席立法院交通委員會新任委員審查。（圖／記者屠惠剛攝）



NCC主委陳耀祥表示，這次提名3位新任委員，主要考慮到NCC組改因素，因資安業務將轉到數發部負責，NCC在資安專責減少，新任3位符合NCC監理事務上的專長分工。



對於外界關注的《數位通訊傳播法》研議進度，陳耀祥表示，6月底之前會公布《數通法》草案內容，目前草案條文已完成，在做細節討論，進度上是與歐盟(數位服務法)同步的，法案重點在平台責任及後續執行。



行政院提名3位NCC委員資侯選人資料如下：

王正嘉

現任國立中正大學法律學系教授；專長為法律(包括刑事法、新科技與刑法、網際網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法)；曾任執業律師，國立中正大學法律學系助理教授、副教授，高雄市有線電視公用頻道推動委員會委員，社團法人台灣刑事法學會第9屆理事等職務。

王怡惠

現任財團法人台灣經濟研究院副研究員；專長為財經(包括產業經濟、電信政策、競爭政策)；曾任花旗銀行副理、助理副總裁，德意志銀行助理副總裁，全球策略管理顧問股份有限公司投資經理等職務。

陳崇樹

現任通傳會主任秘書；專長為電信(包括通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理)；曾任中華電信股份有限公司數據通信分公司專員，交通部郵電司副司長，通傳會射頻與資源管理處、基礎設施事務處及基礎設施與資通安全處處長，以及我國參與國際組織「網際網路名稱與號碼指配機構」之「政府諮詢委員會」臺灣代表等職務。

