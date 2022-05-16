瑞士通過多項公投　推定死者「同意」器捐！Netflix須投資當地影視

▲瑞士通過公投，若死者生前並未明確反對，未來將被視為「同意」器官捐贈。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

瑞士近日舉行公民投票，以60％支持率通過一項「器官捐贈」法案，未來死者若在生前沒有明確表示反對，逝世後將被「推定同意」捐獻本人器官，但仍須經親屬同意。另外，公投也通過一項要求Netflix、Disney+等隨選影音串流平台將部分營利投資瑞士影視產業的提案。

根據《衛報》等外媒報導，根據瑞士現行法規，有意捐獻器官者必須在生前簽署同意才能進行移植，通常在本人意願未知的情況下，親屬大多反對器捐。然而，瑞士15日通過了一項公投案，允許16歲以上死者被推定為「同意」器捐，且支持率高達60％，不過若親屬知情或懷疑死者有反對器捐傾向，仍可以拒絕。聯繫不上家屬者亦不會被摘除器官。

▲瑞士將要求Netflix等隨選影音服務公司投資當地影視產業。（圖／路透）

報導指出，截至2021年底，人口約860萬的瑞士約有1400多名患者等待器捐，但去年只有166名死者共捐出484個器官，同年，名單上的72名患者來不及等到器官移植就已死亡。此前，包含法國等部分歐洲國家已採用這種「推定同意」的模式。

此外，瑞士通過另一項公投案，要求Netflix、亞馬遜（Amazon）、迪士尼（Disney）等全球影音串流服務公司將其在瑞士的4％營收，用於投資當地影視產業，例如購買本地製作之節目、自製節目或投資相關基金等形式。這項公投案獲得超過58％的選民支持。對此，Netflix表示尊重此結果，並將與政府合作實施規定，「我們相信，好故事可以來自任何地方，我們先前就已投資了來自瑞士的內容」。

瑞士雖不屬於歐盟，但加入歐盟申根區。公投中有超過3分之2選民支持對歐盟下屬機構「歐洲邊境與海岸警衛隊」（Frontex）增加提供資金，到2027年之前，瑞士對Frontex貢獻的資金將從2300萬歐元上升至6000萬歐元，與GDP成正比。Frontex目標在2027年前建立一支1萬名成員的永久邊境海岸警衛隊，目前該機構僅有1500多名來自各成員國的特務。

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