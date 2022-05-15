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Netflix要員工有心理準備　「若不喜歡公司內容可以辭職」

▲Netflix表示目前沒有計畫跟進廣告版低月費制度。（圖／路透）

Netflix向員工發出訊息，「若不喜歡公司內容可以辭職」。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

影音串流業者Netflix（網飛）向員工發出了一條新訊息，指稱要員工準備好處理可能不認同的內容，且強調「如果不喜歡，你可以辭職」。

《華爾街日報》報導，Netflix在其更新的文化指南中，這家流媒體巨頭增加了一個名為「藝術表達」的部分，詳細說明了該公司如何為許多觀眾提供多樣化的節目。

Netflix在其文化指南的更新部分中說，該公司讓觀眾自己決定什麼適合他們，而不是讓Netflix審查特定的藝人或聲音。Netflix還說，該公司支持提供多樣化的故事，即使發現一些標題與員工的個人價值觀相違背。

Netflix表示，根據員工的崗位，他們可能需要製作自己認為有害的內容，如果員工發現很難支持該公司的內容廣度，Netflix可能不是最適合你的地方。

另根據《Business Insider》報導指出，其實在2021年10月，Netflix內部就爆發了類似的事情，甚至一度引發員工罷工。因為當時Netflix上的脫口秀節目「The Closer」主持人查佩爾（Dave Chappelle）在節目中發表了恐同言論，引起部分員工的不滿。但當時Netflix聯合首席執行官薩蘭多斯（Ted Sarandos）則大動作地發布公司內部信件，要求繼續播放該節目。
 

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