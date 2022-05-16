推動台大工學院活化雲林校區　王美花：經濟部積極配合

▲立法委員蘇治芬今邀集經濟部部長王美花、教育部高教司副司長梁學政、台大工學院院長陳文章等人，以「培育半導體和綠能風機產業人才」辦理簡報說明及綜合討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

位於虎尾鎮的台灣大學雲林分部校區規劃近20年，除台大虎尾醫院外幾乎沒進展，立法委員蘇治芬16日邀集經濟部部長王美花、教育部高教司副司長梁學政、台大工學院院長陳文章等人，至台大雲林分部農學院鋤禾館，以「活化台大雲林校區：培育半導體和綠能風機產業人才」為主軸，辦理簡報說明及綜合討論。

經濟部、科技部、教育部及台大工學院等單位，到台大雲林校區考察、座談，目的在於藉由活化台大雲林校區，積極培育半導體和綠能風機產業人才，同時鼓勵企業建立產學研究中心，將雲林打造為「台灣西海岸綠能心臟地區」，建構西海岸風電綠能產業聚落、 半導體兼5G與高速網路應用與發展。

▲經濟部長王美花表示，經濟部會積極配合及協助促成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委蘇治芬指出，雲林這幾年在風力、光電等綠能方面發展有很大優勢，但卻面臨相關技術、科技人才培育問題，因此把相關部會找來，盼能儘速推動台大工學院雲林分部落腳，與產業端、高職端合作，讓雲林有高端人才，也有操作的技術人才。

台大工學院院長陳文章透過視訊表示，工學院雲林分部從2003年規劃至今沒進展，主要因經費關係，將來希望在各部會協助及工學院同仁努力之下，在雲林分部設置「特色研究中心」分部中心，協助雲林做技術發展、人才培育，尤其是綠能、循環經濟、半導體等。

經濟部長王美花表示，經濟部會積極配合及協助促成。王美花說，雲林現在是「風光」（風力、光電）大縣，如何促成台大工學院協助人才培育與產業結合是很重要議題，經濟部會積極配合及協助。

▲台灣大學雲林分部校園規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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