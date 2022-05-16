　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2歲兒確診「半夜突翻白眼」全身抖！3寶媽遇大魔王　嚇哭：好恐佈

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲2歲兒子確診，發燒到40度。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情連續多天單日確診破6萬，一名媽媽分享家中2歲兒確診的狀況，發燒到快40度、出現幻覺，甚至還翻白眼全身僵硬，疑似惡熱痙攣的狀況，提醒大家不要慌張，觀察呼吸有無胸凹缺氧，血氧若低於94以下就要趕快送醫，不過她坦言，孩子熱痙攣結束，穩定之後她仍淚流不止，「真的好恐佈」。

媽媽在臉書「確診者有話要說」社團PO文，先前4歲的妹妹確診，有了經驗知道病程會來的很快，弟弟出現發燒、嘔吐的狀況。凌晨12點半弟弟睡不著，尖叫大哭喊「怕怕，有人」，眼睛還一直盯著某處，發燒燒到出現幻覺。原PO雖然內心害怕，但仍堅強地安慰弟弟，接著弟弟喝了一口水之後吐了，「他發高燒全身發抖說好冷，我跟他說不要怕，是因為病毒的關係才會發燒嘔吐的，要多喝水，尿尿，病毒就會被尿出來了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO原本以為嘔吐是最可怕的，沒想到熱痙攣才是大魔王，「生了三個孩子的我，都沒遇過的！」凌晨2點弟弟一直用力顫抖，比發抖還用力，問話也沒有回應，「我開燈一看他眼球上吊翻著白眼，全身僵硬，手彎曲的顫抖，我嚇死了」。

原PO表示，「接著弟弟開始口吐白沫，老公扶他上身，我用臉盆接嘔吐物，他嘴巴緊閉，牙齒是用力咬緊的，我用手撥開嘴巴撥不開，嘴角持續有口水白沫吐出，嘴唇發紫，身體一直嘔吐狀，但人是睡著的無法叫醒」，一邊掙扎要不要叫救護車，一邊持續叫醒弟弟，並觀察狀況。

▲▼病人,生病,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲弟弟半夜熱痙攣嚇壞原PO。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO看了網路上的資訊指出，「5分鐘內停止的熱痙攣是簡單型的，比較沒有大礙，如果不是遺傳性的體質，就是新冠病毒引起」。叫醒弟弟之後，對話都很正常，趕緊讓弟弟喝了電解質水，與寶礦力加水 1：1的比例，並決定如果有第二次狀況就要叫救護車，「這幾分鐘好漫長，真的好可怕，我到天亮都睡不著，也不敢睡，打了這篇記錄下來，希望能幫助家有幼兒的你」。

經過一整晚的折騰，早上終於量到正常體溫，原PO鬆了一口氣，又是個活蹦亂跳的寶寶，「只是蓄電力變弱了，玩一下就累了想睡覺」。她也提醒，如果有幼兒發燒100%就是確診，不需要立刻快篩，「剛發燒病毒量很低驗不到，有症狀先處理症狀」。

原PO建議，有遺傳熱痙攣38度就退燒，保礦力或舒跑稀釋比例1：1當水喝，發燒出汗嘔吐更要喝，電解質水不用稀釋，藥師說補電解質水就像醫院打點滴的效果。她指出，發燒心跳很快是正常的，觀察呼吸有無胸凹缺氧，血氧維持在97-99，94以下趕快送醫

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
「0+7」隔離金掰了！　網點名1類人最慘
快訊／桃園男排快篩突倒地死亡！　PCR確診
明起氣溫回升！這天飆30度高溫　下波變天時間曝光
上網買快篩「少1步驟就GG」　海關實名申報懶人包秒弄懂
0＋7明上路！　柯文哲提「國民道德」：要有良心
23歲正妹跳傘「降落傘沒開」！　1000公尺高空墜地慘死
0+7會放出多少無症狀感染者？　羅一鈞曝關鍵數據
快訊／本土+61697！　11縣市破千
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

怕中小學停課「影響學習」！網炸鍋批爛理由　教團再喊3訴求

雨彈不停歇　豪、大雨炸13縣市！明起回溫

雲林3所大學僅1家維持實體授課　雲科大累計95人確診

基隆PCR+套餐擴大給藥　雙北市民湧現！林右昌：因應措施正確

台南+2608！將成立婦幼專責醫院　提供15張待產床、6歲以下8床

居隔「0+7」彰化2千餘人提前解封　35家兒科診所加入防疫

0+7會放出多少無症狀感染者？羅一鈞指「天數」成關鍵數據

阿嬤偏方「鹽水」堵Omicron攻喉？漱口降病毒量防重症　2派醫掀戰

金門+102又破百！金酒再增13例　縣府社會處3科長也染疫

台東+379！縣府籲長者及學童盡速施打疫苗增強保護力

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

怕中小學停課「影響學習」！網炸鍋批爛理由　教團再喊3訴求

雨彈不停歇　豪、大雨炸13縣市！明起回溫

雲林3所大學僅1家維持實體授課　雲科大累計95人確診

基隆PCR+套餐擴大給藥　雙北市民湧現！林右昌：因應措施正確

台南+2608！將成立婦幼專責醫院　提供15張待產床、6歲以下8床

居隔「0+7」彰化2千餘人提前解封　35家兒科診所加入防疫

0+7會放出多少無症狀感染者？羅一鈞指「天數」成關鍵數據

阿嬤偏方「鹽水」堵Omicron攻喉？漱口降病毒量防重症　2派醫掀戰

金門+102又破百！金酒再增13例　縣府社會處3科長也染疫

台東+379！縣府籲長者及學童盡速施打疫苗增強保護力

超噁！色男闖女鄰居頂樓　拿內褲狂聞蹭下體再掛回去

燃燒枯葉釀大火！魚池國中旁火燒山4天害停課　農民下場出爐

嗯嗯不順？營養師曝10食物　遠離排便卡卡困擾

統一獅洋砲羅薩回來了　今晚抵台「7+7」隔離後歸隊

明開放預約第4劑！北市65歲↑長者有1000元禮券　非設籍可拿500元禮券

已婚男醫下藥迷昏實習美女醫　判刑定讞入獄還被廢止執照

台酒變「紅」酒？林楚茵爆中國統戰又來　財政部：2周內完成調查

音樂系女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離　隱瞞行程被立案

疫情救護不放鬆　南消七大隊加強救護能力訓練保障市民生命安全

快訊／排隊買實名制快篩竟猝死！桃園男突倒地　PCR陽性確診

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

生活熱門新聞

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

今29死！本土+61697例

律師揭「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

天選之人！確診後天天同房「老公第六天仍是1條線」

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

教育部堅決高中以下不停課！最大考量曝

濕冷天「滿街老人、小孩排隊做PCR」！現場照曝

即／台中累計9死　30多歲男確診入院當天不治

更多熱門

相關新聞

竹縣+1635　無症狀1497例

竹縣+1635　無症狀1497例

新竹縣16日新增1635例新冠肺炎本土確診案例，分別為825位男性和810位女性，年齡分布0-94歲，12歲以下186人，65歲以上71人，多數仍集中18-64歲青壯年，約佔80%。無症狀者1497人，約佔92%。

竹市+832　已9753例確診　

竹市+832　已9753例確診　

林義傑批政府超前搞亂「有一天會有報應！」

林義傑批政府超前搞亂「有一天會有報應！」

即／台中累計9死　30多歲男確診入院當天不治

即／台中累計9死　30多歲男確診入院當天不治

南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥

南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫小孩確診確診者有話要說

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

疫情衝擊餐飲業最高補助10萬元　經濟部助攻業者拚外帶商機

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

僅限2人！Netflix最新共享新資費曝

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面