2歲兒確診「半夜突翻白眼」全身抖！3寶媽遇大魔王　嚇哭：好恐佈

▲2歲兒子確診，發燒到40度。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者施怡妏／綜合報導

本土疫情連續多天單日確診破6萬，一名媽媽分享家中2歲兒確診的狀況，發燒到快40度、出現幻覺，甚至還翻白眼全身僵硬，疑似惡熱痙攣的狀況，提醒大家不要慌張，觀察呼吸有無胸凹缺氧，血氧若低於94以下就要趕快送醫，不過她坦言，孩子熱痙攣結束，穩定之後她仍淚流不止，「真的好恐佈」。

媽媽在臉書「確診者有話要說」社團PO文，先前4歲的妹妹確診，有了經驗知道病程會來的很快，弟弟出現發燒、嘔吐的狀況。凌晨12點半弟弟睡不著，尖叫大哭喊「怕怕，有人」，眼睛還一直盯著某處，發燒燒到出現幻覺。原PO雖然內心害怕，但仍堅強地安慰弟弟，接著弟弟喝了一口水之後吐了，「他發高燒全身發抖說好冷，我跟他說不要怕，是因為病毒的關係才會發燒嘔吐的，要多喝水，尿尿，病毒就會被尿出來了」。

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原PO原本以為嘔吐是最可怕的，沒想到熱痙攣才是大魔王，「生了三個孩子的我，都沒遇過的！」凌晨2點弟弟一直用力顫抖，比發抖還用力，問話也沒有回應，「我開燈一看他眼球上吊翻著白眼，全身僵硬，手彎曲的顫抖，我嚇死了」。

原PO表示，「接著弟弟開始口吐白沫，老公扶他上身，我用臉盆接嘔吐物，他嘴巴緊閉，牙齒是用力咬緊的，我用手撥開嘴巴撥不開，嘴角持續有口水白沫吐出，嘴唇發紫，身體一直嘔吐狀，但人是睡著的無法叫醒」，一邊掙扎要不要叫救護車，一邊持續叫醒弟弟，並觀察狀況。

▲弟弟半夜熱痙攣嚇壞原PO。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO看了網路上的資訊指出，「5分鐘內停止的熱痙攣是簡單型的，比較沒有大礙，如果不是遺傳性的體質，就是新冠病毒引起」。叫醒弟弟之後，對話都很正常，趕緊讓弟弟喝了電解質水，與寶礦力加水 1：1的比例，並決定如果有第二次狀況就要叫救護車，「這幾分鐘好漫長，真的好可怕，我到天亮都睡不著，也不敢睡，打了這篇記錄下來，希望能幫助家有幼兒的你」。

經過一整晚的折騰，早上終於量到正常體溫，原PO鬆了一口氣，又是個活蹦亂跳的寶寶，「只是蓄電力變弱了，玩一下就累了想睡覺」。她也提醒，如果有幼兒發燒100%就是確診，不需要立刻快篩，「剛發燒病毒量很低驗不到，有症狀先處理症狀」。

原PO建議，有遺傳熱痙攣38度就退燒，保礦力或舒跑稀釋比例1：1當水喝，發燒出汗嘔吐更要喝，電解質水不用稀釋，藥師說補電解質水就像醫院打點滴的效果。她指出，發燒心跳很快是正常的，觀察呼吸有無胸凹缺氧，血氧維持在97-99，94以下趕快送醫。