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第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布第2次追加劑（第4劑）於今天（16日）開打，不過，目前適用對象並非全民，且施打間隔時間也要特別留意。指揮中心指揮官陳時中表示，可打第4劑的族群估計總共約400萬人，其中包含65歲以上者的380萬人、長照機構住民約11萬多人等。

 《ETtoday新聞雲》整理相關資訊及注意事項，提供符合資格的民眾參考；同時，也持續呼籲長者，身體情況許可盡速施打疫苗。

▲▼日本援助我國124萬劑AZ疫苗開打第二天，一早不少85歲以上長者便在家人的陪同下來到新北三重體育館接種疫苗。接種現場規畫得當，工作人員引導迅速，整個疫苗施打過程十分順利。（圖／記者湯興漢攝）

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▲指揮中心宣布第二次追加劑於16日開打。（圖／記者湯興漢攝）

Q1：誰可施打第四劑？

A：65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)。

其中免疫不全及免疫力低下包含：
1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
2.器官移植患者/幹細胞移植患者
3.中度/嚴重先天性免疫不全患者
4.洗腎患者
5.HIV陽性患者
6.目前正使用高度免疫抑制藥物者
7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

Q2：第四劑何時開打？

A：指揮中心宣布，5月16日開打，而各地方縣市則有不同的安排時程。

Q3：間隔時間要多久？

A：第一次追加劑與第二次的時間要隔150天。換言之，施打第四劑與第三劑要間隔5個月

Q4：廠牌怎麼選？

A：不論先前劑次接種廠牌，第二次追加劑可接種Moderna COVID-19疫苗半劑量、BioNTech COVID-19疫苗全劑量或蛋白質次單元之高端、Novavax(目前尚待原廠進口供應) COVID-19疫苗全劑量皆可。指揮中心指揮官陳時中提醒，若有過敏等相關問題，也可選擇AZ施打，但仍建議以mRNA或是次單位蛋白疫苗為主

▲▼新北追加第四劑疫苗5/16啟動。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北第四劑疫苗5/16啟動。（圖／新北市衛生局提供）

Q5：要怎麼預約施打？

A：雙北及台南宣布自5/16開始，提供65歲以上長者施打第四劑服務。而高雄市表示，很多長者都有熟悉的家庭醫師，因此建議自行到診所施打。其餘縣市尚未公布最新施打資訊，依照地方政府公告為主。

台北市：每個週二、三可以上北市Covid-19疫苗預約系統，登記下一個星期的疫苗注射。另外，北市各醫院也有開設 特別門診可多加利用。

北市副市長蔡炳坤也說，衛生局已媒合19家醫院，包含台北長庚、台安、博仁、三總松山、北醫、 中心綜合醫院、台大、郵政、仁濟、萬芳、康寧、北榮、三總北投，以及聯醫系統的松德、仁愛、林森、中興、陽明、忠孝等，15日起民眾可逕行至各醫院預約管道掛號，於16日到21日接種。

新北市新北市39家醫院、465家診所及29區衛生所，皆可使用電話、網路預約或現場掛號。

台南市台南市衛生局長許以霖表示，會公布在衛生局的網站，也有一些相對應的資訊，包括在台南快疫通、共照雲的帳戶裡面，可看到相關的服務跟說明。

高雄市：到5月底前約有2000人符合接種資格，可自行上網查詢、預約後到435間合約醫療院所接種。

Q6：施打要準備什麼？打完注意事項?

A：指揮中心提醒，請民眾前往接種新冠疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，亦請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

▲▼指揮中心5/14公布接種第2次追加劑對象。（圖／指揮中心提供）

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