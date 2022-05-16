　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本土61697「新北19898最多」！　11縣市破千

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16日）公布本土病例增加61697例、境外57例，29人死亡。本土部分又以新北市19898例最多，其次為台北9274、桃園8635、台中4357、高雄4191和台南2612例等，有11縣市都破千例。另外，中重症部分148人（中症126人、重症22人）。

▲▼新冠疫情蔓延，民眾PCR篩檢需求暴增，儘管各大醫院都已派出大量人力，但還是無法消化龐大的篩檢需求。圖為亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲本土病例今新增61697例。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之6萬1697例本土病例，為 2萬9648例男性，3萬2032例女性，17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上， 個案分布為新北市1萬9898例，臺北市9274例，桃園市8635例，臺中市4357例，高雄市4191例，臺南市2612例，基隆市1756例，宜蘭縣1646例，新竹縣1635例，彰化縣1411例，屏東縣1092例，苗栗縣1014例，花蓮縣860例，新竹市832例，雲林縣644例，南投縣493例，嘉義縣401例，臺東縣379例，嘉義市254例，金門縣153例，澎湖縣141例，連江縣19例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為18例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月13日，死亡日期介於5月6日至5月14日。

▲▼5/16新增確診。（圖／指揮中心提供）

▲5/16新增確診。（圖／指揮中心提供）

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
3理由鬆綁0+7！　陳時中曝「最終目標」
酒駕奪命！　18歲男騎士遭撞噴飛慘死
0+7新制明上路！陳時中：國高中生不適用「仍要7天待在家」
「快篩陽可給藥」後天上路　身分、流程一張圖看懂
南部大學第一槍！　成大急轉全面改遠距至期末結束
快訊／快篩實名制下週擬啟動第二輪
快訊／明起確診者同住家人「打3劑可0+7免隔離」
默沙東口服藥來了！　3萬5280人份今晚到貨
快訊／今增29死！　20多歲男7天病逝
快訊／本土+61697！　11縣市破千
快訊／今增29死！　本土+6萬1697例
LIVE／打三劑快篩陰將免居隔　陳時中最新說明
快訊／「右轉盲區」奪命　高雄女騎士遭爆頭亡
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長照機構4000住民染疫42死！陳時中：不像香港高致死率

3理由鬆綁0+7！陳時中曝「最終目標」：在疫情下正常生活

獨／疫情燒進「台鐵大腦」　調度總所爆10多人確診

立委爆快篩技轉廠商涉賣假貨！　陳時中：事先無法預防

天選之人！「3生肖」貴人指引財路　大賺「投資財」

台灣野鳥保育協會第7屆理事長交接　姜榮寬走馬上任

0+7新制明上路！陳時中：國高中生不適用「仍要7天待在家」

後天起「65歲以上快篩陽可給藥」　一張圖看懂「確診開藥流程」

南部大學第一槍！成大防疫政策急轉　全面改遠距至期末結束

快訊／明起確診者同住家人打滿3劑「可0+7免隔離」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

長照機構4000住民染疫42死！陳時中：不像香港高致死率

3理由鬆綁0+7！陳時中曝「最終目標」：在疫情下正常生活

獨／疫情燒進「台鐵大腦」　調度總所爆10多人確診

立委爆快篩技轉廠商涉賣假貨！　陳時中：事先無法預防

天選之人！「3生肖」貴人指引財路　大賺「投資財」

台灣野鳥保育協會第7屆理事長交接　姜榮寬走馬上任

0+7新制明上路！陳時中：國高中生不適用「仍要7天待在家」

後天起「65歲以上快篩陽可給藥」　一張圖看懂「確診開藥流程」

南部大學第一槍！成大防疫政策急轉　全面改遠距至期末結束

快訊／明起確診者同住家人打滿3劑「可0+7免隔離」

桃園繡球花季　「葉家千金」茶空間發現復興區茶文化

僅限2人！Netflix最新共享方案　盤點三國家收費價格

南投地院書記官確診　法官、同事快篩陰...上午庭期取消

外送便當給醫護！男大生耕莘醫院門口自摔　慘遭小貨車輾斃

長照機構4000住民染疫42死！陳時中：不像香港高致死率

3理由鬆綁0+7！陳時中曝「最終目標」：在疫情下正常生活

王心凌撞孫芸芸28萬香奈兒大衣　神複製穿搭美腿吸睛

尹錫悅：將與拜登談論加入「抗中架構」IPEF　南韓企業高度關注

LIVE／居隔3＋4變成0＋7　侯友宜最新說明

鴻海全面退出群創震驚業界　鴻海「兩點聲明」回應

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

生活熱門新聞

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

律師揭「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

今29死！本土+61697例

天選之人！確診後天天同房「老公第六天仍是1條線」

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

駕訓班驚見超辣女教練　美腿炸出

公衛學者提1認同　籲全面取消居隔

確診女插隊領藥被糾正　轉頭報復性咳嗽

更多熱門

相關新聞

「只有保富邦產」也續保成功　他仍收退保簡訊

「只有保富邦產」也續保成功　他仍收退保簡訊

富邦產14日起，陸續發簡訊給防疫保單「重複投保」者，表示一律退件，若已繳費則會進行退款作業，有網友分享收到的簡訊內容，身邊十幾位親友也都收到簡訊，大家看完後都是臭臉一張。貼文一出，網友狂喊「輸不起，耍賴的公司」。然而，有網友指出，自己沒有重複投保，也同意收到簡訊。

立委爆快篩技轉廠商涉賣假貨　陳時中這樣說

立委爆快篩技轉廠商涉賣假貨　陳時中這樣說

成大防疫政策急轉　全面改遠距至期末結束

成大防疫政策急轉　全面改遠距至期末結束

指揮中心擬下週啟動第二輪快篩實名制

指揮中心擬下週啟動第二輪快篩實名制

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心陳時中縣市分布新北市確診染疫本土病例

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

律師揭「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面