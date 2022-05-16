快訊／本土61697「新北19898最多」！　11縣市破千

富邦產14日起，陸續發簡訊給防疫保單「重複投保」者，表示一律退件，若已繳費則會進行退款作業，有網友分享收到的簡訊內容，身邊十幾位親友也都收到簡訊，大家看完後都是臭臉一張。貼文一出，網友狂喊「輸不起，耍賴的公司」。然而，有網友指出，自己沒有重複投保，也同意收到簡訊。