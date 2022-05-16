快訊／本土61697「新北19898最多」！　11縣市破千

記者許展溢／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（16日）公布本土病例增加61697例、境外57例，29人死亡。本土部分又以新北市19898例最多，其次為台北9274、桃園8635、台中4357、高雄4191和台南2612例等，有11縣市都破千例。另外，中重症部分148人（中症126人、重症22人）。
▲本土病例今新增61697例。（圖／記者湯興漢攝）
指揮中心表示，今日新增之6萬1697例本土病例，為 2萬9648例男性，3萬2032例女性，17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上， 個案分布為新北市1萬9898例，臺北市9274例，桃園市8635例，臺中市4357例，高雄市4191例，臺南市2612例，基隆市1756例，宜蘭縣1646例，新竹縣1635例，彰化縣1411例，屏東縣1092例，苗栗縣1014例，花蓮縣860例，新竹市832例，雲林縣644例，南投縣493例，嘉義縣401例，臺東縣379例，嘉義市254例，金門縣153例，澎湖縣141例，連江縣19例，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為18例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月13日，死亡日期介於5月6日至5月14日。
▲5/16新增確診。（圖／指揮中心提供）
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