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居家照護「6QA懶人包」秒看！醫推這藥降40%死亡　指揮中心解答

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心決議通過65歲以上長者快篩陽性、經醫師評估即可給藥。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／整理報導

本土確診數連4天破6萬例，輕症在家照護的民眾也日益增加。為了加快給藥流程，指揮中心昨（15）日也宣布，65歲以上非三類對象只要快篩陽性，經醫師評估將可投藥。而針對居家照護可事先準備哪些藥品、確診者有機會使用化痰藥NAC？相關自主應變注意事項，《東森新媒體ETtoday》統整6大QA供你參考。

Q1：可提前準備哪些常備藥品？

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A1：藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑、體溫計、血氧計和維生素B、C。

全聯會發言人黃彥儒受訪時表示，常見的解熱止痛藥成分有乙醯胺酚與伊布洛芬兩大類，常見的普拿疼就屬前者。會建議儲備乙醯胺酚，是因為其為中樞止痛藥，服用後可提高人體對痛感的閾值，也能降低體溫，減少不適症狀，進而儲備體力對抗病毒。

而伊布洛芬為非類固醇消炎止痛藥，是緩解發炎症狀達到止痛效果，但有10%民眾服用後會有過敏症狀產生，因此不建議當作常備藥品。

▲▼全台將啟動確診居家照護，藥師公會提醒民眾備6類藥品。（圖／藥師公會提供）

Q2：確診不舒服怎麼拿藥、看醫生？

A2：針對採居照護的居家個案，指揮中心提供3大預約管道，健康益友APP、居家照護醫療團隊及健保行動快易通。
除可運用「健康益友」APP聯繫看診，讓醫師開立處方箋，請藥局領藥送到府外，也可向所住縣市之居家照護醫療團隊提出看診需求，像新北市每個行政區都有責任醫院提供主動評估關懷、開藥等服務，也會將處方用藥一併安排由家人帶領或送藥到府。

此外，健保系統也提供視訊問診資源，包含健保行動快易通、視訊診療網站。指揮中心表示，此管道有1萬多家診所或醫院提供專線或預約門診服務。

Q3：行政作業大塞車，家人急需抗病毒藥物怎麼辦？

A3：指揮中心日前開放確診者親友到124家「配賦醫院」防疫門診掛號看診。親友須為非居家隔離者，持健保卡及確診證明，包括新冠病毒健康證明等，經依醫師評估符合用藥條件者，可由代看診者於醫院領藥。

指揮官陳時中15日表示，已決議65歲以上非三類對象「快篩陽性」經醫師評估可直接給藥。但相關配套細節和流程還要討論，都確認後會再公布。

但快篩陽性是否跟確診綁一起，陳時中則說，大家意見仍然很多，有一個縣市提出蠻有建設性想法，會跟法治討論看看。

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,連身防護衣,隔離衣,兔寶寶裝。（圖／記者李毓康攝）

▲醫療量能拉警報、行政流程大塞車，指揮中心逐步放寬給藥條件。（示意圖／記者李毓康攝）

Q4：有醫師分享「化痰藥NAC」可減少40%死亡率，台灣有機會使用？

A4：胸腔重症科醫師蘇一峰指出，若民眾不幸確診，又因為條件不符拿不到抗病毒藥物，從西班牙2萬人確診回顧研究發現，若確診者使用「化痰藥NAC」，可能可減少40%死亡率；此外，精神科醫師潘建志說，無鬱寧是第三個便宜口服藥，不用執著莫拉皮拉韋跟輝瑞。

對此，陳時中強調，當然現在指揮中心手上有些科學證據，「有新的藥物或特別研究」，會請專家做討論。

Q5：輕症者出現哪些症狀應盡快送醫？

A5：若出現呼吸困難、持續胸悶胸痛、意識不清、皮膚或嘴唇指甲發青等狀況，屬緊急醫療需求，請立即撥打119、衛生局或1922求助。

Q6：居家照護者身體不適可以自行前往醫院嗎？

A6：中央流行疫情指揮中心公告，不論確診個案或同住的居家隔離者，只要生命危及都可透過防疫計程車、親友接送、步行或自駕前往醫院。

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