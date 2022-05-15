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河北「山寨馬斯克」微博被禁！正版早就懷疑他是「AI換臉」造假

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸男子「馬一龍」因長相酷似特斯拉董事長馬斯克（Elon Musk）在網路上引起大量關注，甚至連正版馬斯克都推文稱想見對方一面。不過，大陸媒體13日卻發現，馬一龍的微博帳號已經被禁言，疑似因為使用「AI換臉」假冒馬斯克受罰。

▼山寨馬斯克「馬一龍」在特斯拉旁拍影片。（圖／翻攝抖音）

▲▼山寨馬斯克。（圖／翻攝微博）

「馬一龍」是該名長相酷似馬斯克的男子所使用的微博名稱，他在自己拍攝的影片中也多次自稱「一龍馬」， 根據微博所在地的顯示，他位於河北，因此也有人以「河北馬斯克」「一龍馬」「山寨馬斯克」等外號稱呼他。

「馬一龍」近期發了大量影片，在全球網路上掀起一陣旋風，其中一則站在特斯拉電動車旁自我介紹的影片流傳最廣，甚至連馬斯克本人都親自在推特上推文。

馬斯克還說，「我想見見這位老兄，如果他是真的，畢竟現在換臉軟體很難分辨真假。」

▼正版馬斯克在推特稱想見對方一面。（圖／翻攝推特）

▲▼山寨馬斯克。（圖／翻攝微博）

正版馬斯克的懷疑似乎已經成真，「馬一龍」的微博帳號13日已經被禁言，多則影片也已經消失。

雖然官方未解釋原因，但大陸媒體及網友都猜測，馬一龍是因為使用「AI換臉」而受罰。同時，還有網友抓出「馬一龍」自我介紹中的一句話「虛擬照亮現實」，認為這就是在暗示使用了「AI換臉」技術。

▼馬一龍帳號已經被禁言。（圖／翻攝微博）

▲▼山寨馬斯克。（圖／翻攝微博）

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