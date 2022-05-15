基隆男童高燒42度送醫不治　指揮中心：將了解轉院過程能否更快

▲衛福部基隆醫院。（圖／記者郭世賢攝）

記者黃士原／台北報導

基隆年僅2歲的林姓男童13日晚間高燒42.4℃，經家人送往衛福部基隆醫院急診，醫師診斷為病毒性腦炎，最後於轉院過程中不幸死亡。對此，指揮中心將了解轉院過程能否更快。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，向醫院、衛生局初步了解，男童有接觸一名非家人的確診照顧者，12日男童快篩陽性，有咳嗽、流鼻水、鼻塞等症狀，下午由家屬帶到部立基隆醫院急診，體溫36.5度，血氧濃度正常不需要氧氣，經過採檢PCR後開立處方藥物回家休息，隔天結果出來陽性，有透過簡訊方式或健保快易通App通知家人。

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羅一鈞進一步指出，13日小孩出現發燒、抽搐、活動力不佳，晚間由家人通知119送到基隆醫院急診，抵達時間晚上19：43，基隆醫院發現確實有抽搐、體溫最高42.4度，有呼吸快、脈搏過速，安排小兒感染專科醫師到急診會診，懷疑有病毒性腦炎建議安排轉院。醫院聯繫基隆衛生局協助詢問可收治兒童重症醫院，包括基隆長庚、三總、台大、馬偕，當時因為床位少、沒有病床，後來轉去北榮。

▲羅一鈞說明，指揮中心將了解基隆2歲男童轉院過程能否更快。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說，在23：56開始安排救護車及特別護理師轉到北榮，中間一直有給予點滴、抗生素、抗抽搐藥物治療男童，在凌晨02：00到達北榮，之後再進行後續處置跟救治，但不幸在早上8點多過世。

羅一鈞表示，跟大家說明整個安排的狀況，細節中間有沒有可以再加速，或是再多掌握一些轉院資訊等等，會再跟相關衛生局醫院討論。而初步收到死亡診斷書，男童有新冠感染合併急性腦炎、多重器官衰竭，還沒通報審查，所以會在完成病歷摘要的蒐集及死亡診斷書審查，才列入每天公布的死亡或重症。

羅一鈞也表示，目前來講兒科重症的網絡，還在運作中，台北區這邊有六張兒童專責ICU病床，確實在剛剛提到這位小朋友後來轉院成功的醫院中，目前還有床位，只是說會再後續了解整個轉院安排，還有沒有可以加速地方，讓轉院過程能更快。不過醫院急診強調有處理小朋友，包括抽搐、發燒還有呼吸等等狀況，都有在進行，並沒有等待而不做治療或延誤治療狀況。