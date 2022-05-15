　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆男童高燒42度送醫不治　指揮中心：將了解轉院過程能否更快

▲▼衛福部基隆醫院。（圖／記者郭世賢攝）

▲衛福部基隆醫院。（圖／記者郭世賢攝）

記者黃士原／台北報導

基隆年僅2歲的林姓男童13日晚間高燒42.4℃，經家人送往衛福部基隆醫院急診，醫師診斷為病毒性腦炎，最後於轉院過程中不幸死亡。對此，指揮中心將了解轉院過程能否更快。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，向醫院、衛生局初步了解，男童有接觸一名非家人的確診照顧者，12日男童快篩陽性，有咳嗽、流鼻水、鼻塞等症狀，下午由家屬帶到部立基隆醫院急診，體溫36.5度，血氧濃度正常不需要氧氣，經過採檢PCR後開立處方藥物回家休息，隔天結果出來陽性，有透過簡訊方式或健保快易通App通知家人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞進一步指出，13日小孩出現發燒、抽搐、活動力不佳，晚間由家人通知119送到基隆醫院急診，抵達時間晚上19：43，基隆醫院發現確實有抽搐、體溫最高42.4度，有呼吸快、脈搏過速，安排小兒感染專科醫師到急診會診，懷疑有病毒性腦炎建議安排轉院。醫院聯繫基隆衛生局協助詢問可收治兒童重症醫院，包括基隆長庚、三總、台大、馬偕，當時因為床位少、沒有病床，後來轉去北榮。

▲羅一鈞說明，指揮中心將了解基隆2歲男童轉院過程能否更快。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說，在23：56開始安排救護車及特別護理師轉到北榮，中間一直有給予點滴、抗生素、抗抽搐藥物治療男童，在凌晨02：00到達北榮，之後再進行後續處置跟救治，但不幸在早上8點多過世。

羅一鈞表示，跟大家說明整個安排的狀況，細節中間有沒有可以再加速，或是再多掌握一些轉院資訊等等，會再跟相關衛生局醫院討論。而初步收到死亡診斷書，男童有新冠感染合併急性腦炎、多重器官衰竭，還沒通報審查，所以會在完成病歷摘要的蒐集及死亡診斷書審查，才列入每天公布的死亡或重症。

羅一鈞也表示，目前來講兒科重症的網絡，還在運作中，台北區這邊有六張兒童專責ICU病床，確實在剛剛提到這位小朋友後來轉院成功的醫院中，目前還有床位，只是說會再後續了解整個轉院安排，還有沒有可以加速地方，讓轉院過程能更快。不過醫院急診強調有處理小朋友，包括抽搐、發燒還有呼吸等等狀況，都有在進行，並沒有等待而不做治療或延誤治療狀況。

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
醫揭「化痰藥」能減少4成死亡率！　陳時中這樣說
快訊／2歲童確診搶救7hrs不治　基隆衛生局還原過程
快訊／各界喊高中以下「停課至學期末」　指揮中心這樣說
快訊／2歲童高燒42度送醫不治　指揮中心回應
快訊／全面「快篩陽=確診」未達共識！　陳時中曝可行方向
快訊／統一獅陳韻文等5人確診！　餅總隔離
快訊／2歲以下幼兒「快篩陽」可視確診！　不需PCR
快訊／綠色通道加速拿藥　「1類人」快篩陽可直接給藥
快訊／陳時中：打滿3劑快篩陰免隔離「還未達共識」
快訊／中央緊急與地方討論防疫措施　柯文哲給「四點建議」
快訊／中重症增125人！　19死有8人沒接種疫苗
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹縣+1871　採檢、診療、領藥、衛教社區篩檢站一條龍

基隆2歲童「染疫高燒42.4℃」死亡！　陳時中曝「兒童重症」統計

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父淚：我叫不醒他

屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

基隆2歲確診童死亡！高燒42.4℃搶救7hrs不治　衛生局長還原過程

疫情燒進羅東公所！鎮長吳秋齡喉嚨不適快篩陽　今PCR確診

「快篩陽=確診」遭批慢雙北一步！陳時中：這東西沒有誰先誰後

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

二哈便祕尷尬卡路中！　駕駛：等你拉完我再過

新竹縣+1871　採檢、診療、領藥、衛教社區篩檢站一條龍

基隆2歲童「染疫高燒42.4℃」死亡！　陳時中曝「兒童重症」統計

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父淚：我叫不醒他

屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

基隆2歲確診童死亡！高燒42.4℃搶救7hrs不治　衛生局長還原過程

疫情燒進羅東公所！鎮長吳秋齡喉嚨不適快篩陽　今PCR確診

「快篩陽=確診」遭批慢雙北一步！陳時中：這東西沒有誰先誰後

新竹縣+1871　採檢、診療、領藥、衛教社區篩檢站一條龍

基隆2歲童「染疫高燒42.4℃」死亡！　陳時中曝「兒童重症」統計

LIVE／北市＋11701例！向中央提4建議　柯文哲視察中正紀念堂車來速

他中樂透暴富下場超慘！短短7年妻離子散　剃頭出家卻罹癌病逝

快訊／汐止山區靈隱寺竄火煙　消防局出動20車47人馳援

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

快訊／新北再增2處PCR篩檢站　居家照護今破11萬人

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了…再抖：他花錢封口

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

確診嘸藥？醫揭一款藥能減4成死亡率

今增19死！本土+68732　另增37例境外

大家都快篩陽了！　醫揭這類人的「最後救生圈」

喉嚨痛到像刀割！確診者聽「1句話」最火大

確診連破萬　還敢內用的人在想啥

本土增68732「雙北都破萬」！

前台大醫：「這1類人」快篩要隨時備2支！原因曝光

第四劑明開打！6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

管委會塑膠布封死居隔父女　確診爸發6聲明

更多熱門

關鍵字：

基隆男童

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

蘇貞昌拍板明起鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

女星結婚不到1年…老公竟瞞「家暴離過婚有3子」

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

髮型設計師被灌負評！反骨正妹道歉：是我不懂時尚

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

瘦子結婚後首露面直播　老婆隔空留言...網全閃瞎

確診喉痛爆！醫推5種「靠自己療法」

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面