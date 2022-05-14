遠距教學到期末大學至少七所已宣布　最新名單看這裡

▲至少包括台大等7所大學，已經陸續宣布遠距教學到這學期末。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

由於疫情嚴峻，教育部昨（13日）晚宣布，大專符合「宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距」等3種狀況，可以全校遠距教學到學期末，截至今（14）晚19時為止，目前除台大系統的三所大學之外，包括陽明交通大學、文化大學、元智大學、國北教大，至少已有7所大學都已經宣布遠距教學到期末，預料將由北往南持續擴散增加。

由於本土疫情升溫，教育部先在本月5日宣布，開放大專校院進行1到2週的「防疫授課演練」，包括台大、台科大、台師大在內的台大系統，隨後宣佈從本週一起全校遠距教學2週，但因確診數暴增，教育部昨天下午召開大專校院防疫長會議，同意符合「宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距」等3種狀況全面遠距到學期末。

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而除了台師大、台科大、台大等三所國立大學已經宣布，即日起遠距教學到學期末，之後國立台北教育大學在今天中午宣布，日間學制課程自即日起至本學期末止實施遠距教學。

此外，包括文化大學、元智大學等私立大學，今天也陸續宣布將實施遠距教學到學期末；陽明交通大學也在學校網站宣布，下週一（16日）起到本學期末，所有實體教學活動一律改以線上舉行、暫停、延期或取消。