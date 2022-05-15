中小學「停課、復課」不斷輪迴！校長協會籲教育部：5／23起停課2週

▲校長協會表示，今將發文給教育部，建議5月23起停課2週。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

立法院法制局建議「高中以下學校」宜直接停課至5月底或學期末，避免短期內反覆停課、復課。全國中小學校長協會今（15日）表示，今天會向教育部提出，國中會考後直接暫停實體課程2週的訴求，否則學校運作一直重複「停課、復課」造成師生和家長嚴重困擾。

全國中小學校長協會、新北市新莊國小校長張信務受訪說明，指揮中心預估疫情高峰落在5月下旬跟6月初，因此要請教育部考量這件事，並在國中會考後5月23日至6月5日兩週改為線上教學外，並維持照顧需求，確保學生學習品質。

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張信務提到，各級學校因應校園防疫措施，造成部分班級停課、復課一直在循環，如確診停3天，3天後又返校上課，上沒多久又停課，導致學習一直中斷，衝擊家長照顧和孩子們的學習，且部分學生請假在家自主防疫，上課人數很難掌控，分流教學的課成也很難達成學習目標。

張信務說，針對以上狀況預計今會發文給教育部，建議讓校園課程統整到線上教學，在疫情高峰期暫停實體課程，對學生才會有幫助。

國教行動聯盟家長部部長王瀚陽認為，日前詢問協會家長意見，多表示支持中小學改為全面遠距，教育部給了一套寬鬆規定，地方教育局處和學校又有不同的標準，或逼學校做決定，讓家長無所適從，若學生請防疫假，家長可請防疫照顧假，但防疫照顧假公司仍可不支薪，呼籲教育部，應統合中小學全面遠距教學規範，並且協同勞動部從寬認定讓讓防疫照顧假可支薪。