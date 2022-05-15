「超前花錢了成果呢？」　她爆：政府2年前就砸逾2千萬研發快篩

▲本土疫情嚴峻，民怨快篩試劑難買。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情延燒，確診數屢創新高，快篩成為當前抗疫重要物資，但數量不足，引發民怨。無黨籍立委高金素梅爆料，政府早在2年前就有編列2314萬的預算研發快篩試劑，算是少見的超前部署，但是「超前花錢了成果呢？」

高金素梅表示，政府編列的防疫紓困預算已經高達8400億，其中的防治預算也有1466億。在去年提出來的防疫紓困預算書裡面，關於快篩試劑，除了之前公佈的那筆購買篩劑的5264萬費用之外，還有另外一筆預算是用在「檢驗試劑開發及快篩試劑研發」的項目共2314萬。這筆預算已在109年6月30日前與廠商完成簽約，並於109年9月30日前撥款完畢。

高金素梅說。不只她自己，還有很多買不到快篩試劑、用不起昂貴快篩試劑的民眾都想要知道，政府兩年前投資2314萬給廠商研發快篩試劑，是哪一家廠商？這家廠商研發出來的快篩試劑是哪一支品牌？這家廠商的快篩試劑有供貨給政府嗎？股東之一的政府有特價嗎？政府一支買多少錢？買了多少支？這家廠商的快篩試劑是實名制5支500元那個品牌嗎？還是八大通路商1支180元那個品牌？還是陳時中說「嫌貴就不要買」那個品牌？

高金素梅指出，政府預算來自人民納稅錢，人民納稅錢投資了2314萬研發快篩試劑，人民有權知道，預算超前部署了，沒疫情時就花掉2314萬研發快篩試劑了，現在救命的時刻到了，成果在哪裡？衛福部長陳時中應要交代清楚，可別再用「不實訊息」唬弄人民。

▲政府防疫預算執行情形。（圖／翻攝高金素梅臉書，點圖可放大）