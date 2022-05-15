前台大醫：「這1類人」快篩要隨時備2支！原因曝光

▲近日快篩陽性的民眾越來越多。（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／綜合報導

國人對於快篩試劑需求量大增，中央不只規劃實名制購買，也於8大通路鋪貨180元的快篩試劑，方便民眾取得。前台大感染科醫師林氏璧昨（14）日在粉專提醒「這1類人」至少隨時要準備2支快篩在身邊，以備有症狀時能隨時確診、5天內能即時拿到藥。

前台大感染科醫師林氏璧昨日在粉專發起調查，「這幾天大家買得到快篩了嗎？」他說，實名制快篩可能不好買、要排隊，「但在四大超商，通路等限購一支180的那種，買得到嗎？」並建議有重症風險因子，符合新冠口服藥給予條件的民眾，至少隨時要準備2支快篩在身邊。

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為何要準備2支？林氏璧解釋，原因是快篩會有偽陰性，必須病毒量高才能抓到，檢體採集有問題也可能會呈現陰性。若明明有發燒、喉嚨痛又有接觸史，第一次卻驗陰性，不妨數小時後或隔天再做一次，「可能病毒量高就抓到了」。

▲病毒量低時可能快篩陰性。（示意圖／記者李佳蓉攝）

林氏璧日前接受本刊採訪時坦言，快篩試劑的確可能出現「戳得不深就驗陰」的情況，因為插得較深病毒量可能較高，「不然醫院就不用插這麼深了」。不過也認為可能是感染初期病毒量較低，因此檢測不出來。

不過，他也不建議自己「暴戳快篩」，目前重點為抓出病毒量高、有傳染力的個案，因此除了有重症的高風險族群，沒有症狀者就別驗了，「要抓大放小，沒這麼多力氣了」。