人妻抓小三竟逮到小四！渣夫辯「中邪才偷吃」　下場慘了

▲桃園人妻不斷抓包丈夫偷吃，心碎訴請離婚。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

桃園一名徐姓男子和老婆結婚40年，徐妻發現他外遇後，請徵信社想抓包小三竟意外拍到「小四」，徐男多次外遇都用金錢賠償妻子，總金額超過600萬元，還將祖產過戶，讓妻子每月可收11萬元租金，但徐妻仍因丈夫死性不改訴請離婚，法官判准。

根據判決書內容，徐妻日前發現丈夫和張女走得很近，在車上放錄音筆後，確定張女是小三，更在2019年1月抓到兩人開房間，當時鬧上警局，徐男當場簽和解書要賠償妻子一百萬元，回家後徐男被趕出房間，夫妻倆從此分房睡。

徐妻2019年6月又發現丈夫還有「小四」邱女，當時邱女簽切結書發誓不會再和徐男糾纏，否則要賠償徐妻三百萬元。徐妻同年7月找徵信社跟拍徐男和張女開房間，竟又拍到他和邱女約會，讓她徹底心碎，認為丈夫死性不改，決定向法院訴請離婚。

徐男辯稱，他案發至今已給了妻子640萬元，也將祖產過給妻子，讓她每月能收11萬元房租，當時是因為張女身體不適才一起到旅館休息，他糊裡糊塗就簽了和解書，現在他回歸家庭，卻被提出離婚，質疑妻子是預謀奪產。

徐男女兒則證稱，母親抓包父親外遇後，曾想討論是否要繼續維繫這個家，但父親不是說自己沒有外遇，就是說自己「中邪」等很扯的理由，最後索性離家，還會有異常舉動，有次她只是問父親「麵包哪來的？」，就讓父親暴走大喊「這麵包袋子有什麼嗎？我只是去交流道下面買的」。

法官認為，徐男外遇後讓夫妻關係崩裂，也從未想要挽回，就算用金錢當作賠償，也不表示能要求徐妻一夕間重建信任，更曾稱「要離婚就要把財產還給我」，可見徐男想維持婚姻的關鍵在於金錢，因此認定婚姻破裂是徐男造成，判准離婚，可上訴。