獅友的驕傲！　國際獅子會台灣總會捐款、會員成長全球第一

▲市長鄭文燦表示，國際獅子會台灣總會在疫情期間，不停止公益腳步。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會台灣總會MD300第62屆(2021-2022年度)會員代表大會暨年會，14日於桃園巨蛋體育館閃亮登場。出席年會的市長鄭文燦表示，國際獅子會台灣總會在疫情期間，不停止公益腳步，不僅捐贈逾10億的社會服務基金，也捐贈百輛的各式公益車輛，更在世界總會中獅子會國際基金會（LCIF）的捐贈，以及新會員人數的成長等項目，拿下全球第一。

▲▼總監議會在議長郭李桂香帶領下，積極展開各項公益活動。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長感謝全台的獅友們，用心地爭取台灣總會在世界總會的地位，讓台灣總會在世界總會中有更大的發言空間，也讓大家看到國際獅子會作為全球最大的NGO團體，在台灣展現最大的服務能量。

國際獅子會台灣總會表示，本屆年會由委員會主任委員暨首席名譽議長廖黃淑琴獅友，出錢出力，以及年會執行長魏淑蓮，帶領行政團隊及G2區、F區的獅友幫忙，歷經三個月的籌備，雖逢疫情緊張，但出席的獅友們，需打過三劑疫苗及快篩陰性方可進入會場，並全程需佩戴口罩，落實防疫。

▲▼國際獅子會台灣總會MD300第62屆會員代表大會暨年會，於桃園巨蛋體育館登場。（圖／記者楊淑媛攝）

年會中，並舉行2023-2025年國際理事選舉，有周榮家、陳峰基兩名獅友參選，年會入口處可見獅友助選團，場面熱絡。年會執行長魏淑蓮說，本屆總監議會在議長郭李桂香帶領下，積極展開各項公益活動，去(2021)年11月27日MD300台灣總會於台北小巨蛋舉辦「全球服務、五大志業」公益捐贈活動，來自各區的獅友會聚在一起，實踐三大公益目標，分別是：1.捐贈各式公益車輛100部。2.捐贈新台幣壹拾億元社會服務金。 3.捐贈壹百萬把愛心傘，創「金氏世界紀錄」讓台灣揚名國際。

▲年會中，並舉行2023-2025年國際理事選舉。（圖／記者楊淑媛攝）



另外，會員發展今年度共創建22的新分會，截至3月底會員發展淨增4174名新會員，並且得到全球會員發展第一名。郭李桂香議長出生於花蓮，是一名傑出女性企業家，也是獅子人的代表，在獅子會推動捐獻或志業服務等各項工作時，總是第一個站出來帶領大家響應，展現無限地愛心。