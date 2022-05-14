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南韓「N號房」主嫌是矮冬瓜！被爆做斷骨增高術　趁復健獵豔少女

▲▼南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

▲南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「N號房事件」利用通訊軟體Telegram經營博士房的主嫌趙主彬（조주빈，音譯），其涉及誘拐、欺騙數十名未成年少女拍攝性剝削影像，並經營影片非法買賣。如今有媒體爆料，趙主彬造在犯案前便拿著父親植牙的錢進行「斷骨增高」手術，從原本的身高164公分長高至170公分。

根據韓媒《朝鮮日報》，電視台Channel A在昨（13）日播映的犯罪心理分析綜藝節目「黑暗：我看見惡魔」（블랙）透露趙主彬的犯案背景與細節，指出其貌不揚的趙主彬原本身高相當矮小，僅只有164公分，未達南韓男性平均身高，不過之後他卻拿著父親原本用來植牙的錢，充當他接受身高增長手術的費用。

於是，他前往醫院接受「斷骨增高手術」，院方將其大腿與小腿截去部份骨骼，利用骨骼重新生長的原理，在內部釘入鐵釘，透過骨骼重生的方式讓身高重新增長。

趙主彬在術後10個月的復健期，多次透過社交對話軟體Telegram與被害者們接觸，利用Telegram可以隨時刪除對話的高度保密特性，上傳販賣毒品與非法槍枝的文章數高達997篇，引誘、威逼12名女性拍攝性剝削影像，其中還包含未成年的少女之後將影像上傳到Telegram向會員賺取非法收入。

南韓知名犯罪心理分析師權一容（권일용）表示，「趙主彬的犯案動機，恐怕起因於其想獲得外界認同的心理慾望。透過嚴格控管被害者來達到心理上的優越感，他並不認為自己的行為屬於犯罪，反而覺得自己的行為正創造文化領域的新商機。」

節目還指出，趙主彬在犯案前曾主動協助警方偵破電話詐騙與運毒犯，甚至還因此獲得警方頒發獎狀。對此，權一容認為，透過事前調查來掌握警方辦案的能力，恐怕才是他的主要目的。

據悉，趙主彬於去年10月被大法院（最高法院）宣判42年有期徒刑定讞。

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