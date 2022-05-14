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金正恩忙防疫也要顧核武　衛星照抓包「重啟核反應爐建設」

▲▼金正恩16日前往咸興視察飛彈試射。（圖／路透社）

▲北韓領導人金正恩似乎已於近幾周重啟大型核反應爐建設。圖為金正恩4月16日至咸興視察飛彈試射。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓堅守了近3年後，仍於4月底爆發新冠肺炎疫情，與數十萬不明發燒病例。然而，這似乎無法阻止領導人金正恩發展核武計畫的決心。美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）最新的衛星影像顯示，北韓疑已重啟了寧邊核設施一座大型核反應爐的建設工程。

▲拍攝於4月20日的衛星照顯示，北韓寧邊核設施50兆瓦反應爐周邊出現新的挖掘活動。（圖／路透）

▲馬薩爾科技利用衛星於4月20日拍攝到寧邊核設施50兆瓦反應爐出現新的挖掘活動。（圖／路透）

綜合美國CNN、英國《每日星報》報導，北韓（朝鮮）在過去與美國達成「核框架協議」後，寧邊原子能研究中心（寧邊核設施）的第二座核反應爐於1994年停止建設。然而，美國明德大學蒙特雷國際研究學院的專家分析了，馬薩爾科技於4、5月拍攝的衛星照片，發現北韓似乎在近幾周重啟了這座長期閒置的核反應爐的建設。

▲▼北韓寧邊核設施5月7日被拍攝到已將冷卻迴路管線埋入溝中。（圖／路透）

▲拍攝於5月7日的衛星照顯示，冷卻迴路管線已被埋入溝中。（圖／路透）

報導指出，寧邊核設施的第二反應爐，比另一座從1980年代末期開始運作至今的反應爐，大了10倍之多。美國軍武專家、明德大學教授洛易斯（Jeffrey Lewis）表示，寧邊第二反應爐一旦完成建設，北韓將能夠把用於製造核武的「鈽」產量提高10倍，而最近的衛星照是「第一個明確跡象」顯示北韓正著手完成反應爐建設。

據知情人士透露，美國官員也認知到並正密切監視著寧邊最近的動態，而北韓似乎沒有試圖掩蓋重啟反應爐建設的行跡。他補充，這可能是北韓對外展現其核子發展與野心。不過，專家表示，目前仍很難估計北韓多快能完成這座核反應爐的建設。

▲▼北韓官媒4月16日發布國家最高領導人金正恩視察導彈試射的照片。（圖／路透）

▲北韓近期因疫情爆發而宣布全國封城，卻仍進行導彈試射。（圖／路透）

洛易斯指出，具體來說，北韓正在將50兆瓦(MWe)反應爐的二次冷卻迴路連接到江邊的一處泵站（pumphouse），「馬薩爾科技4月20日拍到的照片可以看見一些建築設備和部分管線，到5月7日時已經將管道埋入溝壑中了。」

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