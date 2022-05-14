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嘉義60年老店真北平沉寂兩年　提升服務不畏疫情再出發

▲　▼◄嘉義市60年老店真北平重新開張年老店重新開張 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義市60年老店真北平重新開張年老店重新開張 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市60年知名老牌餐飲「真北平餐廳」兩年前碰上疫情衝擊一度沉寂，老闆陳榮基喬遷後選在嘉義市垂楊路上重新開張，未來將繼續推出「啤酒鴨」等多樣招牌料理服務饕客。市長黃敏惠親臨恭賀，肯定店家升級服務、創新經營，跨過疫情，更現場加訂百組禮盒給予支持，希望店家繼續用美味帶給民眾幸福。

▲　▼◄嘉義市60年老店真北平重新開張年老店重新開張 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠說，真北平有許多美食料理是不少嘉義人的最愛，她與同賀佳賓細數記憶中的好味道，不只啤酒鴨，烤鴨、石頭蝦、蔥油餅、拔絲地瓜、水煮牛肉、銀絲卷等等，大家都如數家珍。

黃敏惠表示，疫情對餐飲業來說是危機也是轉機，只要用心，消費者一定能感受到，真北平餐廳跨過疫情衝擊的成功經驗，證明業者只要用心努力，讓服務升級，品質創新，調整經營模式，就能走出永續發展之路。

▲　▼◄嘉義市60年老店真北平重新開張年老店重新開張 。（圖／記者翁伊森攝）

疫情重創實體餐飲店家，嘉義市真北平餐廳不得已兩年期間改以宅配方式經營，如今選在新址重新開張。業者陳榮基表示菜色及服務較以往精緻與過去做出差異性，現有店面採小家庭聚餐及大小桌次約可容納百餘人，實體搭配冷凍宅配，啤酒鴨及砂鍋魚頭都已列入規劃。

真北平餐廳創店於民國52年，知名料理「啤酒鴨」是不少老饕讚不絕口的美食，淡淡啤酒花香加上中藥慢熬，滋味甘美，業者費心鑽研鴨隻食材、湯頭口感、火候調整等，打響第三代啤酒鴨品牌口碑，鮮嫩鴨肉和飄香湯頭，受到許多消費者喜愛。

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