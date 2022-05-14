疑天雨路滑釀禍！大貨車猛力衝撞　電線桿卡車頭「險波及民宅」

▲桃園市林姓男子14日清晨駕駛大貨車行經楊梅區幼獅路，突然失控撞向路旁電線桿，造成電桿斷裂、機車被撞壞等慘狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子14日清晨駕駛大貨車行經楊梅區幼獅路二段時，突然失控撞向路旁電線桿，因撞擊力道強勁將電桿撞斷還波及路旁機車，差點就撞進民宅，楊梅警方到場處理，發現林男與王姓女乘客都有輕微擦挫傷，員警為林進行酒測，酒測值為零，初步研判可能是大雨造成路面積水，導致輪胎打滑失控釀禍，至於真正肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲桃園市林姓男子14日清晨駕駛大貨車行經楊梅區幼獅路，失控撞向路旁電線桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，今天上午7時11分許，48歲的林姓男子駕駛大貨車由楊梅往新屋方向行駛，行經幼獅路二段時突然失控衝向路旁撞上電線桿後才停止，大貨車車頭嚴重毀損，還撞斷電線桿、商店招牌與路旁停放機車，還好未波及民宅

，事故發生時轟然巨響嚇壞了住家與行人。

▲桃園市林姓男子14日清晨駕駛大貨車行經楊梅區幼獅路時，失控撞斷路旁電桿，員警為林男進行酒測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方趕抵處理時，林男與60歲的王姓女乘客都有輕微擦錯傷，但意識清醒沒有大礙，員警為林進行酒測，酒測值為零。林聲稱因天雨路滑，輪胎打滑無法控制才衝撞電桿釀禍，由於事故現場並無監視器，警方將調閱大貨車行車紀錄器釐清事故發生原因，至於損毀電線桿，招牌與機車等後續賠償事宜，則由林男與受害台電等單位協商處理。

楊梅警方呼籲，下雨天行駛道路可能因路面積水，降低輪胎摩擦力發生打滑現象，建議應減速慢行與加大安全車距，同時開啟頭燈提醒來車，能見度不佳時，則開啟後霧燈或警示燈，提醒後方來車注意，以提升行車安全。

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