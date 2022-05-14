Novavax開始審查EUA！周志浩揭到貨最新進度：先寄標準品

▲Novavax新冠疫苗。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

Novavax公司宣布向台灣申請新冠疫苗EUA，是否意味疫苗快要抵台？中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今日說明，向Novavax接洽已經有一段時間，現在主要是談標準品先寄過來先行檢驗，相關時程都還在安排。

我國從COVAX管道購買200多萬劑Novavax疫苗，陳時中日前表示，本來就有安排一批從COVAX購買，現在正在談；至於相關數量，第一批進來多少不確定，時間也不確定，總數則是200多萬劑。

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Novavax公司13日發布新聞稿宣布已向台灣食藥署提出EUA申請，同時檢附2項第3期臨床試驗數據等關鍵資料，盼開放18歲以上成人使用。

食藥署署長吳秀梅證實，Novavax數月前就提出EUA申請，近一周已經把藥理、毒理資料，等到技術性資料審查完畢，就會召開專家會議審查EUA，將力拚在一個月內完成審查。

相關動作是否代表快要有疫苗抵台？周志浩今日說明，向Novavax接洽已經有一段時間，也把資料給食藥署審查，現在主要是談標準品先寄過來先行檢驗，相關時程都還在安排。

根據3月24日ACIP專家會議結論，等待Novavax通過緊急使用授權（EUA），可用於18歲以上民眾基礎劑/基礎加強劑及追加劑接種；也就是說，第一劑、第二劑、第三劑或混打Novavax都可以；參考各國核准時程及國內其他COVID-19疫苗接種間隔，建議基礎劑2劑間隔28天、基礎加強劑與第2劑基礎劑間隔28天、追加劑與最後一劑基礎劑/基礎加強劑間隔12週(84天)。