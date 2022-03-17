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大陸 大陸焦點 特派現場

茅台前董事長收賄1588件被判無期　辦案人員清點1晝夜才點完

▲茅台集團前董事長袁仁國收賄1.129億餘元人民幣遭逮，近日檢方公開相關細節。（圖／記者魏有德攝）

▲茅台集團前董事長袁仁國收賄1.129億餘元人民幣遭逮，近日檢方公開相關細節。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸最賺錢的酒商茅台集團前董事長袁仁國利用職務之便，收取他人財物共計約1.129億餘元人民幣（約4.85億元新台幣），其中還包括一尊重達5公斤的「黃金鼎」，收賄事跡敗露後，被法院判處無期徒刑，褫奪公權終身及追繳其貪污財物。

▲茅台集團前董事長袁仁國收賄1.129億餘元人民幣遭逮，近日檢方公開相關細節。（圖／記者魏有德攝）

▲企業送給袁仁國的黃金鼎。（圖／記者魏有德攝）

《紅星新聞》報導，早在2018年10月，貴州省監察委員會對茅台集團原黨委副書記、董事長袁仁國涉嫌職務違法問題立案調查。在辦案過程中，40多名辦案人員從袁仁國家中清點出黃金製品、手錶、珠寶、字畫等1588件，其中甚至有象牙等稀有物品，以及人民幣、美元、英鎊現金等，辦案人員共費一天一夜才清點完畢。

▲茅台集團前董事長袁仁國收賄1.129億餘元人民幣遭逮，近日檢方公開相關細節。（圖／記者魏有德攝）

▲茅台集團前董事長袁仁國收賄1.129億餘元人民幣遭逮，近日檢方公開相關細節。（圖／記者魏有德攝）

辦案人員指出，袁仁國從1994年起直至案發為止，受賄金額高達1.1億元（人民幣，下同）。自2004年起，僅袁仁國妻子和兒女違規經營茅台酒就獲利逾2.3億元。一大批經銷商、供應商千方百計和袁仁國拉關係、搭人脈，大搞利益輸送，袁仁國辦公室外的走廊，每天門庭若市。

貴州省紀監委專案組工作人員劉勃指出，有個經銷商為討好袁仁國，特別送給袁仁國一件訂製的5公斤金鼎，上面還刻了一句詩稱，「酒冠黔人國」。為了討好袁仁國，廠商幫原仁國做金鼎時，還特地將詩句中的「人」換成袁仁國的「仁」字，即「酒冠黔仁國」。

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