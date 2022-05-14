路口安全再提升！　優良企業贈屏東警太陽能警示燈

▲國泰皮革工業有限公司及益加聯實業有限公司致贈里港警分局太陽能爆閃警示燈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑於里港警分局長期致力於各項交通安全工作的推動，里港警分局轄內的中小企業也十分重視並支持交通安全政策，轄內九如鄉國泰皮革工業有限公司朱哲宏副總經理及鹽埔鄉益加聯實業有限公司黃河章董事長共同捐贈里港警分局LED太陽能爆閃警示燈共100組，以提升夜間鄉間道路照明及能見度，昨（13）日在里港分局舉辦捐贈儀式，警民攜手建構安全、友善、可靠、舒適、健康的交通環境。

太陽能紅藍爆閃警示燈可設置於易肇事路口及無號誌、無路燈照明之路口、路段，使用太陽能，以最環保節能的方式，於夜間時段發光，其目的在於提醒用路人夜間行車減速慢行，並且以紅藍燈爆閃、近似警用巡邏車警示燈閃爍的方式有效嚇阻交通違規，降低路口肇事發生率。

里港警分局調查轄內易肇事與照明不佳的路口、路段，裝設爆閃警示燈，共計於里港鄉15處、九如鄉12處、高樹鄉32處、鹽埔鄉12處，三地門鄉7處、霧台鄉1處等多處裝設，於夜間提醒用路人行經這些路口、路段時慢、看、停。

里港警分局分局長鄭頴聰十分感謝鄉親們對警政業務的支持，爆閃警示燈有助於夜間行車安全，提醒駕駛人減速慢行，並再次呼籲：「路口」為人車交會最頻繁之處，駕駛朋友行經路口務必放慢速度，注意周圍人車，停讓行人通過；而行人過馬路也要在安全地點停等，注意來車及車輛警示音，駕駛與行人依照指引通過路口，一定可以大大提升交通安全，里港警分局將致力於交通工程、執法、教育宣導等3E政策面向多管齊下方式，將事故降至最低。