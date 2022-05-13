唐老大是你？台27線限速60km　這種車飆120…創史詩級紀錄

▲里港警分局進行3天的交通大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為建立汽機車禮讓行人觀念，持續辦理3天的交通大執法，持續取締交通違規行為，共取締了418件，以超速居多，其中一台自小貨車竟然在台27線飆速超過60公里，要吃了8000元 罰單及吊照處分，警方呼籲用路人遵守交通規則，確保安全。

里港警分局自5月9日起至11日連續3天，持續辦理交通大執法，針對轄區內鄉鎮之易肇事路段、聯外道路違規駕駛進行取締，期能維護交通秩序並遏止交通事故的發生。

警方針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」、「騎乘機車未戴安全」及「汽機車超速」等重點違規加強取締，共計取締交通違規418件。

其中一台自小貨車在台27線限速60公里的路段，竟然開到120公里以上，被移動式測速照相器拍到瞬間畫面，依規定將被開罰8000元及吊照處分。

里港警分局提醒用路人，路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內，以及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發，並以攔停舉發為主，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。

分局分局長鄭頴聰表示，警方強勢執法旨在保障每位民眾的生命財產安全，期盼所有用路人皆能遵守交通規則，行經路口慢、看、停，方能有效防止交通事故發生，守護彼此安全。