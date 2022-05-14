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社會 社會焦點 保障人權

快訊／超狂人潮曝！松山慈惠堂發免費快篩　雨中排隊人龍達數百m

記者游宗樺／台北報導

本土疫情大爆發，造成快篩試劑供不應求，讓不少民眾哀聲連連。為此，台北松山慈惠堂於14、15日各分2梯次，向民眾免費發放快篩試劑，預計每梯次開放1000個名額，每人可領2劑。《東森新媒體ETtoday》記者稍早直擊現場，不少民眾不畏風雨早早就前往排隊搶領，排隊人潮甚至綿延到廟外馬路，人潮相當壯觀。

▲▼ 松山慈惠堂發放免費快篩，民眾冒雨搶領 。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼松山慈惠堂發放免費快篩，民眾冒雨搶領。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼ 松山慈惠堂發放免費快篩，民眾冒雨搶領 。（圖／記者游宗樺攝）

松山慈惠堂表示，因應近年疫情狀況，因此將今年的母娘文化祭及小巨蛋遶境活動暫停，並提撥出部分經費，從韓國購買多劑「基因巴帝」COVID-19抗原快篩試劑，無償提供民眾領用。

慈惠堂說明，將於14、15日於慈惠堂廣場免費發放快篩，每天分上、下午2梯次，上午場會在8時30分開始發放號碼牌，並於9時依序領取；下午場則在1時30分發號碼牌，2時開放領取，每梯次均發放1000張號碼牌，憑號碼牌可領取1組2入的快篩試劑。

▲▼ 松山慈惠堂發放免費快篩，民眾冒雨搶領 。（圖／翻攝黃揚明臉書）

▲松山慈惠堂發放免費快篩，民眾冒雨搶領，排隊人潮相當可觀。（圖／翻攝黃揚明臉書）

對此，有不少民眾早早就冒雨外出排隊，人潮相當眾多，就連資深媒體人黃揚明也在臉書發文表示，「稍早我到現場觀察，8：30時，首波排隊人潮已排了超過300公尺，從慈惠堂廣場一路排到山下的福德市場區域。」可見人潮相當壯觀。

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