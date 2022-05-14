報復芬蘭加入北約？　俄羅斯宣布：今起中斷電力供應

▲ 芬蘭推動加入北約，與俄國緊張升級。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

芬蘭推動申請加入北約（NATO），俄羅斯外交部憤怒回應，將不得不採取軍事手段消除威脅，如今傳出將對芬蘭祭出「斷電」措施。俄國電力公司RAO Nordic Oy宣布，由於支付問題，將自當地14日起切斷對芬蘭的電力供應。

綜合CNN、《衛報》報導，芬蘭國家輸電系統營運商Fingrid於13日聲明宣布，由於收款問題，俄羅斯將自14日起暫停對該國的電力出口，「RAO Nordic Oy為俄國實體Inter RAO子公司，主要透過400KV電纜交易電力，將於2022年5月14日周六凌晨1時起暫停向芬蘭進口電力。」

俄國RAO Nordic Oy宣稱，5月6日以來一直沒有收到電費，是20多年交易史上首次發生的罕見情況，「不幸的是，在目前現金收入不足的狀況下，我們無法支付從俄國進口的電力」，因此被迫自14日起斷電。

芬蘭Fingrid則說明，俄國進口電力僅佔芬蘭總用電量的10%，此次斷氣未對供電造成威脅。該公司高級副總裁帕維寧（Reima Päivinen）表示，從俄國進口電力的缺口將透過提升瑞典進口量及國內發電量來填補。

芬蘭領袖12日聲明指出，必須立即申請加入北約。克里姆林宮對此表示，勢必將芬蘭的北約成員國身份視為一種威脅。俄國外交部也指出，莫斯科將被迫採取相應措施，包括軍事技術和其他方面的手段。

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