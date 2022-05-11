快訊／嘉議員戴寧涉詐助理費518萬！檢偵結認無悔意　求重刑24年

▲嘉義市九頭身美女議員戴寧。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

無黨籍嘉義市議員戴寧因涉詐領助理費遭羈押禁見。今(11日)全案偵結，嘉義地檢署認為，戴寧擔任嘉義市議員長達12年之久，身為民意代表，卻利用職務之便詐領款項達518萬餘元，敗壞官箴；又經查獲後猶矯飾卸詞，不僅矢口否認犯行，復將助理之聘用事宜推諉稱係其父親（已歿）所為，諸多所辯經查均不可採，犯後態度惡劣、始終未見悔意，建請從重量處應執行有期徒刑24年。

嘉檢指出，戴寧明知公費助理補助費係由嘉義市議會編列預算支付，直接撥款至各公費助理帳戶，非議員薪資一部分、亦非對議員個人之實質補貼，但仍利用職務機會，於101年6月起至111年2月間，明知陳、郭、邱、曾等4人實際未擔任公費助理工作，僅偶有協助、未支領薪資，但戴寧卻分別於不同時期向市議會申報4人為公費助理，4人薪資、獎金帳戶資料由戴寧管理、或領出後交給戴，供其私人使用，戴寧以此手法詐得新台幣518萬7774元，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務機會詐取財物罪及刑法第214條使公務員登載不實公文書罪 。

檢警認為，戴寧擔任市議員長達12年，身為民意代表，肩負選民對市政之付託，卻利用職務之便詐領款項達518萬7,774元，敗壞官箴，違背社會大眾對於公務員執行職務之廉潔、公正、程序透明之要求及期待；又被告於經查獲後猶矯飾卸詞，不僅矢口否認犯行，復將助理之聘用事宜推諉稱係其父親（已歿）所為，諸多所辯經查均不可採，犯後態度惡劣、始終未見悔意，今全案偵結提起公訴，建請從重量處應執行有期徒刑24年，以資懲儆。

▼戴寧羈押期間父親病逝，返家奔喪趴地照引起社會熱議。（圖／記者翁伊森翻攝）