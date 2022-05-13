吃輝瑞口服藥注意「交互作用」　醫：要3顆一起吃不能咬碎

▲輝瑞口服藥（Paxlovid）。（圖／路透）



中央社

昨天國內開立口服抗病毒藥物創單日新高。醫師提醒，有在用其他藥物的確診者務必與醫師充分討論，因輝瑞口服藥可能有交互作用，且服用時注意要3顆一起吃，且不可咬碎。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天共開立1117人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥物，創下單日新高，其中輝瑞口服藥（Paxlovid）782人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋335人份。

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高雄市長陳其邁今天召開COVID-19防疫記者會，高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染科主任陳彥旭出席提醒民眾輝瑞口服藥用藥注意事項。

陳彥旭說明，輝瑞口服藥每次服用劑量包含3顆藥物，服用時可依照藥品包裝設計，白天使用黃色部分、晚上使用藍色部分，整個療程就是一包。注意服用時要3顆一起服用、不能拆開吃，更重要的是不可以嚼碎、磨粉使用，會造成藥物濃度不足。

如果忘了服藥，必須在8個小時內盡快服用完畢，盡量不要落掉療程。如果真的超過8小時沒有服藥，應該直接跳過該療程，到下一個常規該服用的時間、按下一個療程繼續服用。

陳彥旭引用國外研究指出，發病3天內服用輝瑞口服藥可以減少88.9%的住院或死亡，5天內服用則可減少87.8%住院或死亡。藥物副作用包含味覺異常、腹瀉、噁心、嘔吐、頭痛等，但都相當輕微，民眾服用時不用太過緊張。

適合服用輝瑞口服藥的族群包含，發病5天內、輕度到中度病況，並具有重症風險因子的成人與12歲以上兒童COVID-19確診者，11日起孕婦經醫師評估也可以使用。未滿12歲、體重不足40公斤，或是已經轉為重症、需要住院的病人則不適合使用。

陳彥旭也提醒，輝瑞口服藥沒有開放用在預防性投藥，民眾不要囤積或濫用藥物；也沒有核准使用超過5天的療程，切勿擅自延長用藥。如果肝腎功能已到末期，也不建議使用。

陳彥旭說，因為輝瑞口服藥與其他藥物可能有交互作用，如果有在服用其他藥物，應與醫師討論，是否需要暫時停用原藥物、或用其他藥物替代。最重要是，務必充分諮詢醫師，讓藥物療程完整。

藥物取用方式，陳彥旭說明，居家照護確診患者經醫師視訊或電話問診評估，若適合使用就會開立處方，並聯繫專責醫院或藥局備藥，可由親友協助領藥，或由藥局協助配送。