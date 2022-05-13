520愛在屏東！戶政事務所祝福新人　認真防疫也要留下美好回憶

▲屏東市戶政事所贈送「夫妻碗，子女筷」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

5月20日象徵著諧音「我愛你」；屏東縣多個戶政事務所為了讓新人留下美好回憶，除了贈送富含寓意，祝福新人長長久久的禮品外，有的還特別精心布置了結婚拍照專區，讓每對新人在認真防疫的當下，也能夠擁有可以珍藏的美好回憶。

▲枋寮戶政事務所春日辦公室部置竹鞦韆。

近兩年來受疫情影響，辦理婚禮受到諸多限制，縣政府為了讓結婚新人在疫情嚴峻期間也能夠快樂成家，追求幸福，延續去年傳統布置拍照專區及致贈禮品，祝福新人能夠在這個特別的日子留下永久的回憶，攜手走過疫情，也一起走過一輩子。

▲內埔戶餐盒碗筷保溫袋。

民政處指出，為了在520這個特別的日子能向新人傳遞祝福，除有戶政事務所布置各種大型拍照背板裝飾及搭配示愛標語小道具提供新人拍照外，枋寮戶政事務所春日辦公室更特地循古法削竹搭建鞦韆，並精心布置，營造出溫馨美好的氛圍，提供新人在此處拍照打卡，留下值得紀念的回憶。

另屏東市戶所贈送「夫妻碗，子女筷」祝福新人長長久久，早生貴子；東港戶所致贈「心心相印香氛皂禮盒」，祝福新人「甜蜜香遇，攜手創皂幸福」；里港戶所送上「造型對杯」和「紀念提袋」，祝福新人彼此都是彼此的寶貝；萬丹戶所準備意寓緊產子的「金鏟子」及多子多孫，愛意綿長的「紅豆暖暖包」；恆春戶所送給新人「旅行袋」及「金鏟子」，祝福新人在愛情的旅途中能夠隨時相互扶持並加緊產子；枋寮戶所贈予新人「熊愛你，熊皂顧你」的甜蜜香皂禮盒，內埔戶所提供限量20組餐盒碗筷保溫袋，祝福新人「百年好盒，愛情加溫」；潮州戶所致贈「幸福一輩(杯)子」的日式對杯，祝福新人幸福快樂一輩子。

民政處表示，為避免520當天辦理結婚登記人數眾多，新人們可在結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所辧理結婚登記，並指定520為結婚登記日。

縣府為鼓勵年輕人留縣或返鄉深耕，積極跨機關整合資源，除持續辦理屏東好貼薪政策、月嫂到宅服務、增設非營利幼兒園、積極招商增加就業機會、廣設關懷據點等政策外，也加碼推出育兒包、好孕卷、調增育兒津貼，讓年輕人無後顧之憂的在屏東結婚育兒，為屏東注入一股新活力。