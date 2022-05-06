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46歲腦癱女詩人「甜嫁小鮮肉」升格當繼母被酸爆！PO照放閃曝近況

▲▼余秀華和鮮肉老公。（圖／翻攝自九派新聞）

▲余秀華和鮮肉老公。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北荊門市46歲女詩人余秀華與90後（1990年出生）男友，近日發布兩人在荊門某景區拍攝婚紗照的影片。影片中，余秀華一身潔白婚紗，兩人臉上洋溢著微笑。據了解，余秀華因出生時倒產、缺氧而造成腦癱，2009年正式開始寫詩，成名詩是《穿過大半個中國去睡你》。

據《九派新聞》報導，余秀華在社交軟體曬出和90後男友楊櫧策的婚紗照，並在配文中寫道，「愛是迷，人生的過程也是，謝謝我們讓彼此相愛。」

▲▼余秀華和鮮肉老公。（圖／翻攝自九派新聞）

▲余秀華曬出婚紗照。（圖／翻攝自九派新聞）

5月1日，余秀華PO出拍攝婚紗照的花絮，還曬出了和雙方父母的幸福合照，余秀華在配文中稱，「我和楊櫧策，我爸爸和阿姨，楊爸爸和阿姨和我們的女兒一起拍了婚紗照。」照片中，雙方父母坐在兩邊，余秀華和男友、繼女坐在中間，一家人其樂融融，非常的幸福。

余秀華也分享一家三口的幸福同框照，還在留言區置頂自己寫的評論，「我們的愛情是最好蜂蜜。」網友們紛紛在評論區留言祝福余秀華，「一萬遍祝福」、「願余老師和老公永遠幸福！願大家多一點善良和祝福。」還有網友喊話楊櫧策要好好對待余秀華，如果不愛了請不要傷害她，「如果不愛了，記得好好的把她放下，別摔著，她是我們女人的新地標。」

余秀華曾憑藉詩集《搖搖晃晃的人間》爆紅，成為現象級「網紅女詩人」，她的很多作品非常真實且直白，從不吝嗇表達自己對愛的向往和追求，受到很多網友的追捧。

▲▼余秀華和鮮肉老公。（圖／翻攝自九派新聞）

▲余秀華還曬出一家三口同框照。（圖／翻攝自九派新聞）

早前，余秀華受訪時更是大膽表示，「我始終覺得，中國的男人配不上中國的女人。」在她和楊櫧策高調戀愛後，兩人還遭受到了網路霸凌。男友楊櫧策面對惡評則霸氣表示，「我永不拋棄她。」

據悉，楊櫧策比余秀華小15歲，有很多網友覺得這個小男友並不靠譜，「對方可能只是圖她的名利、利用她，兩人的婚姻不會太長久。」不過，余秀華早前回應，「愛情本就是有所圖。」她還曾發文回應過網友，如果楊櫧策還和她分手，她就會花5萬塊買冥幣，蹲在楊櫧策家門口一直燒，要送他離開千里之外。

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