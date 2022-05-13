居檢期間關手機溜出門　1個原因讓她趴趴走7小時才回家

▲法務部執行署高雄分署對積欠居家檢疫罰款的民眾祭出境管措施。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓婦人（51歲）今年初搭機從澳門返台，依規定應留在家中居家檢疫隔離，但卻在居家檢疫期間刻意將手機關機規避電子圍籬監測，逕自外出7小時運動，遭衛生局裁罰33萬元，李姓婦人原本承諾要分期繳納，但繳了7期後不再繳，法務部執行署高雄分署查扣財產也只扣得4000多元，最後高雄分署祭出出境管制，讓李婦無法返國探親，只好乖乖繳清罰款。

▲李姓婦人的丈夫到高雄分署繳納罰款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，這名李姓婦人是陸籍新移民，經常往來台灣、澳門，她在年初從澳門返台，進行居家檢疫隔離期間，竟將手機關機，躲避電子圍籬的監控，外出長達7個小時，被高雄市衛生局查獲，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰33萬元。

李姓婦人遭罰後表示願意以每月1萬3750元，分24期繳納案款，但僅繳納7期就未再繳款，衛生局催繳後仍未繳納，移送法務部行政執行署高雄分署執行。

高雄分署受理後，隨即調查李姓婦人財產並扣押其郵局存款，但僅扣得4197元。高雄分署派員至李姓婦人住居所現場執行，無人應門，另發函通知她到場提供清償計畫，她也逾期未到。

高雄分署研判李婦為躲避執行，有逃匿之虞，依法限制李女出境（海），李婦近日為出國探親，於日前由夫婿代為出面繳清滯欠的防疫罰鍰22萬9895元，高雄分署旋即解除限制出境。