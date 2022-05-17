亞速鋼鐵廠260名烏傷兵撤離！堅守82天被送往俄控制區　曝下一步

▲亞速鋼鐵廠（Azovstal）守軍撤離行動展開，首輪撤出的260名傷兵。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭副國防部長馬萊爾（Hanna Malyar）表示，烏南港市馬力波（Mariupol）內亞速鋼鐵廠的守軍，已有260人撤離，其中包括53名重傷士兵，輕重傷士兵被分別送往俄軍勢力範圍內的醫院治療，之後俄烏雙方會透過人質交換，迎回烏軍英雄。俄烏2月24日開戰至今，馬力波已在重重包圍下堅守82天。

綜合外電報導，馬萊爾在16日晚間發布影片，她表示烏克蘭國防部、烏克蘭武裝部隊、國民警衛隊已經國家邊防局共同組織一項拯救亞速鋼鐵廠內守軍的行動。

馬萊爾指出亞速鋼鐵廠內53名重傷的士兵已經撤離，被送往新亞速斯克鎮（Novoazovsk）醫療機構，該機構位於俄軍控制的頓內茨克地區（頓內茨克人民共和國）內，「另外211人通過人道走廊被送往歐蘭尼夫卡（Olenivka），之後將會有一場戰俘交換程序，協助將烏軍士兵帶回家。」歐蘭尼夫卡是烏東目前被俄軍控制的一個小城鎮，鄰近頓內茨克前線。

馬萊爾強調，仍有烏克蘭守軍留守亞速鋼鐵廠內，「至於留在亞速鋼鐵廠區域內的守軍們，前面提到的幾個部門正在努力合作組織救援行動。」她對馬力波的守軍們表達感謝，為國家爭取時間取得盟邦的軍援，也得以重新組織部隊和後備軍力，「馬力波的守軍達成了上級指派的所有任務。」

「很不幸地，我們沒有機會在軍事方面解除對亞速鋼鐵廠的封鎖」，馬萊爾表示，現在最優先的重點是解救所有仍在馬力波的守軍。馬萊爾的說法得到總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的雙重證實，他感謝仍在馬力波的守軍，並感謝烏克蘭政府部門以及國際紅十字會和聯合國，協助斡旋並拯救亞速鋼鐵廠內的守軍，「受到重傷的士兵們正在接受治療。我要強調烏克蘭需要烏軍英雄們活著回來，這是我們的原則。」